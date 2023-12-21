Ради вступления в ЕС Украины администрация Зеленского взялась за борьбу с коррупцией, однако ей не хватает прозрачности и методичности, пишет французский дипломат Эжен Берг в La Tribune. Ответственные органы сами погрязли во взяточничестве, а компании опасаются, что новый приказ о приравнивании коррупции к измене будут использовать для сведения счётов или устранения конкурентов.

Евросоюз одобрил начало переговоров по вступлению Украины, и главным критерием станет борьба с коррупцией, пишет французский дипломат и эссеист Эжен Берг в La Tribune. Усилия администрации Зеленского направлены на то, чтобы удовлетворить западные требования, а также убедить союзников в благоприятной деловой среде для иностранных инвестиций, необходимых для восстановления страны. В то же время проводимым чисткам не хватает прозрачности, поэтому возникают сомнения в реальных мотивах введения санкций против какой-либо компании.

Недавние демонстрации против коррупции в Киеве показывают, что общественное мнение знает о проблеме, отмечает Эжен Берг. Она больше всего беспокоит население помимо конфликта с Россией. Сложность заключается в том, что украинцы не доверяют своему президенту: согласно опросу фонда «Демократические инициативы имени Илька Кучерива» (DIF), 77% жителей Украины считают, что Зеленский несёт ответственность за сохраняющуюся коррупцию в правительстве и местных военных ведомствах.

Желая доказать свою решимость искоренить взяточничество, Зеленский не пренебрегает масштабными чистками вплоть до применения силы. Так, в сентябре от должности освободили множество представителей высшего руководства, в том числе министра обороны Алексея Резникова. В августе президент объявил об увольнении всех руководителей региональных военкоматов: в целом около 50 тыс. украинцев удалось избежать призыва благодаря взяткам. Кроме того, против олигарха Игоря Коломойского возбудили расследование по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег.

Такие эффектные и широко освещаемые в СМИ действия посылают сигнал о том, что никто не уйдёт от ответственности, какой бы властью и влиянием он ни обладал. Тем не менее самые проницательные наблюдатели указывают на то, что отдельных ударов даже по верхушке власти недостаточно, чтобы низвергнуть глубоко укоренившееся за десятилетия системное зло. Так, некоторые непрозрачные организации (например, СБУ), которые играют центральную роль в составлении санкционных списков, сами поражены этой болезнью.

Ситуацию усугубляет принятый недавно Зеленским закон, который в условиях военного времени приравнивает коррупцию к измене. Это усиливает власть СБУ, которая будет расследовать те же дела, что и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Некоторые предприятия опасаются, что новый закон будут использовать для сведения счётов или устранения конкурентов.

Предстоящие месяцы будут решающими для членства Украины в ЕС, подчёркивает Эжен Берг на страницах La Tribune. Главным условием вступления стала эффективная борьба с коррупцией, и правительству Зеленского нужно в срочном порядке систематизировать свои усилия и ввести более прозрачные механизмы наказания за взяточничество.