Люди, планировавшие прошлогоднее украинское контрнаступление, были уверены в триумфе ВСУ, пишет The Wall Street Journal. По их расчётам, элитные подразделения должны были нанести заключительные победоносные удары. Однако всё пошло наперекосяк — операция закончилась, даже не успев начаться.
Люди, планировавшие прошлогоднее украинское контрнаступление, были уверены в триумфе ВСУ, пишет The Wall Street Journal. По их расчётам, элитные подразделения должны были нанести заключительные победоносные удары. Однако всё пошло наперекосяк.
Командованию приходилось спешно сокращать цели операции. Российская армия оказалась хорошо подготовлена, установив сотни тысяч мин и необходимые огневые позиции. Украинские силы понесли большие потери уже с первой волной контрнаступления в июне. Их пехотные атаки останавливались российскими военными, не давая им продвинуться на какое-нибудь значительное расстояние.
Контрнаступление закончилось, даже не успев начаться, констатирует WSJ. И это заставило сделать ряд мрачных выводов. Эксперты считают, что основной проблемой Украины является её неравное положение. Она недостаточно вооружена, чтобы прорвать оборону России. Западные союзники предоставляют помощь, но не делятся современными истребителями, играющими основополагающую роль.
До сих пор непонятно, смогут ли Украина и западные партнёры найти альтернативное решение. Высокопоставленные офицеры настаивают на более совершенных технологиях, а поддержка США и Европы колеблется на фоне внутриполитических дрязг. Тем временем Украина уже потеряла большую часть своих самых опытных и мотивированных бойцов, а её военные усилия просто зашли в тупик.
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