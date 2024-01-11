Exxpress: у мэра замерзающего Киева обнаружилась роскошная вилла в Германии

21:26
РИА Новости: Израиль нанёс удар по жилому дому в секторе Газа
Военнослужащие армии Израиля нанесли удар по жилому дому в Хан-Юнисе в секторе Газа.
21:21
Губанова — о посте ISU без неё: обидно, что ко мне отнеслись так, обесценив мою работу
Представляющая Грузию фигуристка Анастасия Губанова рассказала, как отреагировала на то, что ISU не добавил её фото в подборку с действующими чемпионами Европы.
21:07
РФС планирует организовать ретро-матч между «Аланией» и «Спартаком»
Руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терешин рассказал об идее организовать ретро-матч московского «Спартака» и владикавказской «Алании».
21:05
Рогов: два украинских БПЛА были сбиты в среду на подлёте к Бердянску
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что два беспилотника украинской армии вчера были сбиты на подлёте к городу Бердянску в Запорожской области.
21:05
Елистратов: цель — Олимпийские игры 2026 года, неважно, поеду я или нет
Олимпийский чемпион по шорт-треку Семён Елистратов заявил, что его цель — Олимпийские игры 2026 года.
21:01
В Москве стали доставлять в военкоматы недавно получивших паспорт России и не вставших на учёт людей
В Москве сотрудники Следственного комитета и полиции стали доставлять в военкоматы граждан, недавно получивших российский паспорт, но до сих пор не вставших на воинский учёт.
20:52
Мишин: Туктамышева в шоу «История любви Шахерезады» выглядела блестяще
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин считает, что чемпионка мира Елизавета Туктамышева находится в прекрасной физической форме перед чемпионатои России по прыжкам.
20:51
В Госдепе призвали Иран освободить нефтяной танкер St Nikolas и его команду
Соединённые Штаты призывают Иран незамедлительно освободить нефтяной танкер St Nikolas и его команду.
20:44
Гуллити: Овечкин провёл часть тренировки перед матчем «Вашингтона» с «Сиэтлом»
Капитан «Вашинтона» Александр Овечкин провёл только часть утренней тренировки перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом».
20:37
Минобороны Украины подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации
Глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что ведомство уже подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации, который сегодня кабмин отозвал из Верховной рады.
20:34
Тюкавин хотел бы продолжить карьеру в «Реале»
Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, что ему очень нравится чемпионат Испании по футболу.
20:31
В Твери организатор финансовой пирамиды предстанет перед судом
Организатор финансовой пирамиды предстанет перед судом в Твери.
20:27
«Локомотив» по буллитам победил «Ладу» в КХЛ
«Локомотив» победил «Ладу» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
20:21
Экс-тренер Никитина: не верю, что Владимир пойдёт к кому-то вымогать деньги
Эдуард Кравцов, бывший тренер бронзового призёра Олимпиады по боксу Владимира Никитина, прокомментировал новость о том, что спортсмен был задержан полицией.
20:20
Школа и два детских сада повреждены в результате удара ВСУ по Донецку
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что два детских сада и школа получили повреждения в результате обстрела Куйбышевского района города со стороны ВСУ.
20:19
Лещук: жить в Москве круче, чем в Америке
Вратарь «Динамо» Игорь Лещук считает, что в Москве жить круче, чем в Америке.
20:16
Экс-аналитик Пентагона назвала срыв переговоров по Украине преступлением
Бывший аналитик Пентагона подполковник Карен Квятковски заявила, что западные страны совершили преступление, когда сорвали мирные переговоры по Украине в 2022 году.
20:15
В Ленинградской области задержали легализовавших более 9 тысяч мигрантов
В Ленинградской области задержали группу из пяти человек по подозрению в организации незаконной миграции более 9 тыс. человек.
20:09
Сенатор Цеков потребовал от президента Эстонии следить за языком
Сенатор от Крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков потребовал от эстонского президента Алара Кариса следить за своим языком.
20:06
Вратарь «Пари НН» Нигматуллин: у Романцева прекрасная энергетика
Голкипер нижегородского «Пари НН» Артур Нигматуллин назвал бывшего тренера московского «Спартака» Олега Романцева легендой российского футбола.
20:02
В Тюменской области отремонтируют мосты и путепроводы в рамках нацпроекта
В Тюменской области в 2024 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют два моста и два путепровода.
20:01
Петербург принял более миллиона туристов в праздники
В Санкт-Петербурге рассказали о 1,1 млн туристов, посетивших город в новогодние праздники с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года.
20:00
Аэропорт Петрозаводска закроют на ремонт на месяц
В Министерстве транспорта Карелии заявили о закрытии на месяц аэропорта Петрозаводска.
20:00
В Калининградской области подвели итоги Года педагога и наставника
Министр образования Калининградской области Светлана Трусенёва рассказала об итогах Года педагога и наставника, прошедшего в 2023 году.
19:59
Федерация бокса России выясняет обстоятельства ареста призёра Олимпиады Никитина
Федерация бокса России выясняет обстоятельства ареста бронзового призёра Олимпиады Владимира Никитина.
19:59
В Крыму направят 12 млрд рублей на социальные выплаты в 2024 году
В Крыму предусмотрено 12 млрд рублей на социальные выплаты в 2024 году.
19:58
МИД: соглашение России и Украины об автосообщении прекратило действие 17 декабря
Соглашение между Россией и Украиной о международном автомобильном сообщении прекратило действие 17 декабря.
19:55
Развожаев предупредил севастопольцев о тренировке расчётов ППДО со стрельбой
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил местных жителей, что Черноморский флот будет проводить тренировку расчётов ППДО в районе Северного и Южного молов.
19:55
Гунина рассказала, что её поездки на победный ЧМ могло и не случиться
Чемпионка мира по блицу 2023 года в Самарканде Валентина Гунина сообщила, что больна тяжёлым системным аутоиммунным заболеванием волчанка.
19:55
Жителя Ростовской области осудили по делу о покушении на госизмену
Брянский областной суд приговорил жителя Ростовской области Петра Колистратова к восьми годам колонии за покушение на государственную измену.
19:55
В Крыму продлили штормовое предупреждение
В Крыму в третий раз продлили штормовое предупреждение. По прогнозу, в ближайшие дни в регионе понизится температура воздуха и выпадут осадки.
19:54
Антидопинговое агентство Испании отрицает обвинения в сокрытии фактов нарушений
Антидопинговое агентство Испании (CELAD) отрицает обвинения в сокрытии фактов нарушений испанскими спортсменами антидопинговых правил.
19:50
Генеральный инспектор Пентагона начнёт расследование по госпитализации Остина
Генинспектор Пентагона Роберт Сторч заявил, что собирается в январе начать расследование обстоятельств госпитализации главы Минобороны США Ллойда Остина.
19:44
Игрок «Амкала» Финито сообщил, что у него рецидив лейкоза
Футбольный блогер и игрок «Амкала» Никита Куриленко по прозвищу Финито сообщил, что у него рецидив лейкоза.
19:43
Слуцкий: поддержка США изъятия активов России подставит Евросоюз
Глава комитета Госдумы по международным делам и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что поддержка Вашингтоном изъятия российских активов подставит страны Евросоюза.
19:39
Минфин США: новые антироссийские санкции наложили на две компании и три самолёта
Соединённые Штаты ввели новые санкции против России, в список попали одно физическое лицо, две компании и три самолёта.
19:37
RT: Сергея Удальцова доставили в ИВС
Лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова доставили в ИВС, 12 января в Басманном суде будет решаться вопрос о его аресте.
19:37
Тарасовой сложно смотреть чемпионат Европы без российских фигуристов
Заслуженный тренер Татьяна Тарасова призналась, что смотрит трансляции чемпионата Европы 2024 года по фигурному катанию в Каунасе (Литва).
19:36
В ТиНАО построят девять культурных объектов
В Новой Москве построят девять культурных объектов в рамках адресной инвестиционной программы, заявил мэр Сергей Собянин.
19:33
СЦКК: подразделения ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку
Украинская армия выпустила по жилому району Донецка 20 ракет из реактивных систем залпового огня, заявило представительство ДНР в СЦКК.
19:30
В детском саду в Челябинской области обвалилась крыша
В посёлке Красное Поле Сосновского района Челябинской области обрушилась крыша детского сада.
19:29
В самой холодной точке планеты пройдёт экстремальный марафон
В Оймяконском районе Якутии пройдёт экстремальный марафон «Полюс Холода Оймякон».
19:27
Ректор Щукинского училища Князев назвал Юрия Соломина блистательным артистом
Актёр, педагог, ректор Театрального института имени Щукина Евгений Князев прокомментировал сообщение о смерти народного артиста СССР Юрия Соломина.
19:23
Генинспектор: Пентагон не осуществлял должный надзор за поставками оружия Киеву
Пентагон не осуществлял надзор за поставками оружия Украине должным образом, заявил генеральный инспектор Минобороны США Роберт Сторч.
19:23
Сёмин: Глушаков может быть конкурентным и полезным игроком в «Ростове»
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин считает, что бывший полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков способен усилить «Ростов».
19:22
Турецкие спасатели нашли телефон, который может принадлежать пропавшей россиянке
Турецкие спасатели обнаружили на горе Чалыш телефон, который может принадлежать пропавшей российской туристке Надежде Ярыгиной.
19:17
Восемь пострадавших после обстрела Белгорода остаются в тяжёлом состоянии
Восемь человек, которые были эвакуированы в Москву после обстрела Белгорода украинскими войсками, находятся в тяжёлом состоянии, рассказал заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин.
19:12
«Металлург» дома победил «Сочи» в КХЛ
«Металлург» победил «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
19:11
Дмитриева: Медведев сможет составить конкуренцию Джоковичу на Australian Open
18-кратная чемпионка СССР Анна Дмитриева считает, что россиянин Даниил Медведев будет способен на равных противостоять сербу Новаку Джоковичу на Открытом чемпионате Австралии по теннису 2024 года.
19:10
На российском телеканале покажут стендап-концерт Павла Воли
Большой сольный стендап-концерт российского артиста и комика Павла Воли покажут 12 января в 21:00 на ТНТ.