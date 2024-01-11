Exxpress: у мэра замерзающего Киева обнаружилась роскошная вилла в Германии

Пока в Киеве происходят постоянные отключения электричества и наблюдаются перебои с водой, мэр украинской столицы Виталий Кличко получил во владение роскошную виллу в Гамбурге. Как пишет Exxpress, хотя покупка недвижимости за рубежом не является для украинских граждан незаконной, данная новость вызвала возмущение не только у земляков Кличко, но и обсуждается в соцсетях по всей Европе.

Пока на Украине идут активные военные действия, мэр Киева Виталий Кличко получил во владение роскошную виллу в Гамбурге. Как пишет Exxpress, недвижимость находится в очень престижном районе ганзейского города — Гамбург-Отмаршен. Дом с жилой площадью 750 кв. м оценивается в €5,5 млн. Эта новость вызвала возмущение у земляков Кличко, а в настоящий момент обсуждается в соцсетях по всей Европе. При этом многие пользователи соцсетей предпочли бы, чтобы Кличко все свои деньги отдал украинской армии.

Первоначально дом принадлежал американской фирме Maximum I LLC, которая до мая 2023 года принадлежала брату мэра Владимиру Кличко. А с мая вилла перешла в портфель приобретений киевского мэра. Уже в январе 2024 года произошли две новые смены собственника. Сначала Кличко получил права собственности сам, а затем вилла перешла во владение его бывшей жены Натальи Егоровой. Впрочем, сделка не означала бескорыстную отдачу собственности со стороны Кличко: он получил от Егоровой дом в Вышгородском районе Киевской области, а также автомобиль марки Land Rover.

Как отмечает издание, хотя покупка недвижимости за рубежом не является для украинских граждан незаконной, новость пришла в очень неудачный для бывшего боксёра момент. Отсутствие водопроводной воды, отключения электричества, постоянные тревоги с эвакуациями — сегодня именно так выглядит быт населения Киева. Особенно после того, как недавно Россия интенсифицировала удары по военным объектам на Украине.