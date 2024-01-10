Hill Оригинал

Hill: в конгрессе заявили о потере доверия к министру обороны США

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Председатель комитета палаты представителей США по делам вооружённых сил Майк Роджерс заявил, что «быстро теряет веру» в способность министра обороны страны Ллойда Остина исполнять свои обязанности в нынешнее неспокойное время, сообщает The Hill. Как подчёркивается в материале издания, такую реакцию у Роджерса — как и у многих его коллег — вызвал казус с госпитализацией Остина: министр попал в реанимационное отделение больницы, но почему-то президента и народ уведомили об этом лишь несколько дней спустя.
Hill: в конгрессе заявили о потере доверия к министру обороны США
AP

Возглавляющий комитет палаты представителей США по вооружённым силам конгрессмен-республиканец Майк Роджерс сообщил в понедельник, что теряет доверие к главе Пентагона Ллойду Остину, сообщает The Hill.

«Я быстро теряю веру в то, что господин Остин способен руководить своим ведомством в это сложное время», — написал Роджерс на своей странице в соцсети X, ранее известной как Twitter. Как пояснил конгрессмен, на него повлияло решение Остина и его команды скрыть от президента и конгресса информацию о состоянии здоровья министра.
 
1 января Остин был госпитализирован из-за осложнений после плановой хирургической операции и какое-то время оставался в реанимационном отделении — однако президенту, конгрессу и публике сообщили об этом лишь несколько дней спустя, напоминает обозреватель The Hill. Так, согласно сообщениям СМИ, Байден узнал о проблемах своего министра обороны со здоровьем лишь через три дня после госпитализации, тогда как законотворцев о них уведомили лишь 5 января — незадолго до того, как Пентагон объявил о госпитализации публично.
 
Такое отсутствие прозрачности снискало гневную реакцию от многих официальных лиц и организаций. В частности, в Ассоциации журналистов Пентагона, которая объединяет работников СМИ, освещающих дела министерства, заявили, что в нынешнее время, когда американские военнослужащие всё чаще сталкиваются с риском для жизни, а США играют ключевую роль в конфликтах на Украине и Ближнем Востоке, ведомству нужно прилагать особые усилия, дабы вовремя уведомлять публику о здоровье министра, как и о том, способен ли он принимать важные решения. 
 
По информации The Hill, Роджерс также опубликовал в понедельник совместное заявление с зампредом комитета демократом Адамом Смитом, где подчёркивалось, что они оба «обеспокоены тем, как было оформлено обнародование информации» о состоянии Остина. «Прозрачность имеет ключевое значение», — цитирует издание документ.
 
Сам министр в субботу в своём официальном заявлении признал, что «мог бы приложить и больше усилий, дабы убедиться, что публике передана вся необходимая информация», подчеркнув при этом, что берёт на себя всю полноту ответственности за ненадолго сложившийся информационный голод.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Hill США Северная Америка
теги
больница здоровье Ллойд Остин Пентагон скандал США
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров