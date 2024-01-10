Hill: в конгрессе заявили о потере доверия к министру обороны США

Председатель комитета палаты представителей США по делам вооружённых сил Майк Роджерс заявил, что «быстро теряет веру» в способность министра обороны страны Ллойда Остина исполнять свои обязанности в нынешнее неспокойное время, сообщает The Hill. Как подчёркивается в материале издания, такую реакцию у Роджерса — как и у многих его коллег — вызвал казус с госпитализацией Остина: министр попал в реанимационное отделение больницы, но почему-то президента и народ уведомили об этом лишь несколько дней спустя.

Возглавляющий комитет палаты представителей США по вооружённым силам конгрессмен-республиканец Майк Роджерс сообщил в понедельник, что теряет доверие к главе Пентагона Ллойду Остину, сообщает The Hill.

«Я быстро теряю веру в то, что господин Остин способен руководить своим ведомством в это сложное время», — написал Роджерс на своей странице в соцсети X, ранее известной как Twitter. Как пояснил конгрессмен, на него повлияло решение Остина и его команды скрыть от президента и конгресса информацию о состоянии здоровья министра.

1 января Остин был госпитализирован из-за осложнений после плановой хирургической операции и какое-то время оставался в реанимационном отделении — однако президенту, конгрессу и публике сообщили об этом лишь несколько дней спустя, напоминает обозреватель The Hill. Так, согласно сообщениям СМИ, Байден узнал о проблемах своего министра обороны со здоровьем лишь через три дня после госпитализации, тогда как законотворцев о них уведомили лишь 5 января — незадолго до того, как Пентагон объявил о госпитализации публично.

Такое отсутствие прозрачности снискало гневную реакцию от многих официальных лиц и организаций. В частности, в Ассоциации журналистов Пентагона, которая объединяет работников СМИ, освещающих дела министерства, заявили, что в нынешнее время, когда американские военнослужащие всё чаще сталкиваются с риском для жизни, а США играют ключевую роль в конфликтах на Украине и Ближнем Востоке, ведомству нужно прилагать особые усилия, дабы вовремя уведомлять публику о здоровье министра, как и о том, способен ли он принимать важные решения.

По информации The Hill, Роджерс также опубликовал в понедельник совместное заявление с зампредом комитета демократом Адамом Смитом, где подчёркивалось, что они оба «обеспокоены тем, как было оформлено обнародование информации» о состоянии Остина. «Прозрачность имеет ключевое значение», — цитирует издание документ.

Сам министр в субботу в своём официальном заявлении признал, что «мог бы приложить и больше усилий, дабы убедиться, что публике передана вся необходимая информация», подчеркнув при этом, что берёт на себя всю полноту ответственности за ненадолго сложившийся информационный голод.