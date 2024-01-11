NewsNation: в Нью-Йорке учеников отправили на удалёнку, чтобы разместить в школе мигрантов — родители в шоке

Из-за сильной непогоды 2 тыс. мигрантов эвакуировали из временных убежищ и перевели в здание школы. При этом мэр Нью-Йорка Эрик Адамс знал, что место содержания мигрантов подвержено наводнениям, передаёт NewsNation. Ученики же будут заниматься дистанционно. Такое отношение взбесило родителей, и они готовятся провести митинг против решения городских властей.

Тысячи иммигрантов будут эвакуированы из временного жилья во вторник. Да. Дождь, сильный ветер, пронизывающий Нью-Йорк, о котором говорил Макс, заставили сотни семей укрыться в средней школе, которая сегодня закрыта для учеников. И это привело в ярость многих родителей.

Дрей Кларк присоединяется к нам из Нью-Йорка этим утром, чтобы рассказать об этом подробнее.

ДРЕЙ КЛАРК, корреспондент: Дамы, доброе утро. Нам сообщили, что мигранты уже покинули среднюю школу. Их вывели из здания около 04:00 утра, до того, как сюда успели доставить телекамеры.

Но уже через несколько часов члены ассамблеи штата Нью-Йорк вместе с учениками и родителями проведут митинг и акцию протеста у здания школы. Они возмущены решением городских властей разрешить мигрантам остаться в школе на ночь, закрыв школу и заставив учеников сегодня заниматься дома дистанционно.

Ночью мигранты оставались в спортзале средней школы Джеймса Мэдисона, и их здесь уже не будет во время акции протеста. Позже, во вторник, мэр Нью-Йорка Эрик Адамс неожиданно объявил, что 2000 человек, в том числе около 500 семей мигрантов, будут переведены с поля Флойда Беннета (аэродром — ИноТВ) в Бруклине в среднюю школу, где они переждут сильный зимний шторм в течение ночи и вернутся на поле Флойда Беннета сегодня утром, так как были опасения, что палатки, установленные в этом временном убежище, не выдержат сильного ветра и дождя.

Несколько руководителей города говорят, что решение мэра перевезти мигрантов — это пустая трата денег налогоплательщиков, поскольку его предупреждали, что поле Флойда Беннетта печально известно своими наводнениями.

Тем временем родители учеников, посещающих среднюю школу, говорят, что во вторник им позвонили и прислали электронное письмо, в котором сообщили, что школа будет закрыта сегодня, чтобы принять мигрантов, а их детям будут назначены занятия в режиме онлайн. Это объявление возмутило родителей и учеников, которые считают, что их просто вытеснили, не принимая во внимание трудности, которые это создаст для семей.

Дата выхода в эфир 11 января 2024 года.