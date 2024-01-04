Fox Business: не в силах решить проблему мигрантов, Байден демонстрирует слабость США всему миру

Встреча представителей США и Мексики для обсуждения миграционного кризиса стала «сотрясанием воздуха, которое снова показало слабость США», заявил член палаты представителей Пэт Фэллон в интервью Fox Business. Конгрессмен призвал президента ставить США на первое место, вместо того чтобы «угождать другим странам». Пока власти будут продолжать игнорировать проблемы своей страны, весь мир будет видеть слабость США и пользоваться этим.

Конгрессмен от Техаса Пэт Фэллон в прямом эфире из Игл-Пасс, штат Техас. Пэт, завтра мы обсудим всё это со спикером. Я не знаю, что хуже… Хотя нет, знаю — открытые границы. Байден хочет амнистии для мигрантов и открытых границ. Эта встреча с президентом Мексики — просто сотрясание воздуха, из-за чего мы выглядим слабыми. Вот, что меня беспокоит, — наша слабость. Никаких изменений встреча не принесла.

ПЭТ ФЭЛЛОН, член палаты представителей США: Нет, Ларри, вовсе нет! На самом деле Джо Байден доказал свою приверженность — правда, приверженность амнистии нелегалов, а не охране границы и защите американских граждан. Всё отражается в цифрах. Власти могут сколько угодно прятать голову в песок, но вот в чём дело — Алехандро Майоркас выступает перед конгрессом, лжёт и говорит: «Ничего не изменилось. У нас всегда были эти проблемы, ничего не изменилось по сравнению с предыдущими администрациями».

Хорошо. За первые 34 месяца правления Обамы было зафиксировано всего 1,5 миллиона нелегальных пересечений границы. При президенте Трампе этот показатель составил 1,6 миллиона — сопоставимо. При Джо Байдене — 8 миллионов! Это уже ни в какие ворота не лезет, Ларри! Он либо недалёкий и ему место в Шоушенке, либо он врёт.

Да, посмотрите. Трамп довольно сильно снизил этот показатель за период с середины 2019 до конца 2020 года. Я тогда работал там. В общем, ключевой момент заключается в том, что президент Мексики сказал Трампу: «Нет, мы не собираемся вам помогать», а Трамп ответил: «Ладно, хорошо, тогда мы наложим огромные тарифы на ваших производителей и ваши автомобили», потому что Мексика — крупнейший экспортёр в США. И знаете что? Они образумились, изменили свою политику и разместили 50 тысяч солдат на границе. Понимаете? Другими словами, Трамп — жёсткий, Байден — слабый. Вот и всё. И, к сожалению для Америки, сейчас не наблюдается никаких изменений.

ПЭТ ФЭЛЛОН: Ларри, вы говорите, что президент США должен демонстрировать другим странам силу, а не слабость. Как насчёт вот такой новой концепции: ставить Америку на первое место, а не на последнее, вместо того чтобы угождать другим странам?

Отличная идея, Пэт. Но я хочу напомнить, что у вас ведь есть H.R. 2 (проект закона о безопасности на границе. — ИноТВ). Не знаю, слышали ли вы выступление Клаудии Тенни, но это было потрясающе.

ПЭТ ФЭЛЛОН: Слышал.

У вас есть H.R. 2, и он включает в себя удивительные вещи. Будете ли вы — спикер, республиканцы в палате представителей — строго придерживаться своей позиции в этом вопросе и не скатитесь ли в какую-нибудь сомнительную денежную сделку, которая на самом деле будет только способствовать увеличению числа нелегалов, а не закрытию границы? Будете ли вы строго придерживаться H.R. 2?

ПЭТ ФЭЛЛОН: Я думаю, у нас нет другого выбора. Граница действительно настолько в плохом состоянии, что её необходимо охранять. Это одна из причин, почему я баллотировался в конгресс — я хотел обеспечить безопасность границы и в конечном итоге когда-нибудь сбалансировать федеральный бюджет. И Майк Джонсон, наш спикер — нужный человек в нужное время для нужной работы. Я думаю, что он будет твёрдо стоять на своём. На кону сама наша страна. Мы не можем продолжать эту разрушительную политику. Ларри, большинство этих людей, 99 процентов из них, — это экономические мигранты. Они вовсе не просители убежища, но левые называют их всех именно так.

Необходима депортация, мы должны ввести депортацию. Это будет частью решения. Я просто хочу добавить, что однажды всё-таки должен установиться закон и порядок. Пэт Фэллон, спасибо. Мы также обсудим это со спикером Джонсоном. Берегите себя, Игл-Пасс. И с Новым годом, сэр.

Дата выхода в эфир 03 января 2024 года.