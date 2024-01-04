Fox Business: не в силах решить проблему мигрантов, Байден демонстрирует слабость США всему миру
Конгрессмен от Техаса Пэт Фэллон в прямом эфире из Игл-Пасс, штат Техас. Пэт, завтра мы обсудим всё это со спикером. Я не знаю, что хуже… Хотя нет, знаю — открытые границы. Байден хочет амнистии для мигрантов и открытых границ. Эта встреча с президентом Мексики — просто сотрясание воздуха, из-за чего мы выглядим слабыми. Вот, что меня беспокоит, — наша слабость. Никаких изменений встреча не принесла.
ПЭТ ФЭЛЛОН, член палаты представителей США: Нет, Ларри, вовсе нет! На самом деле Джо Байден доказал свою приверженность — правда, приверженность амнистии нелегалов, а не охране границы и защите американских граждан. Всё отражается в цифрах. Власти могут сколько угодно прятать голову в песок, но вот в чём дело — Алехандро Майоркас выступает перед конгрессом, лжёт и говорит: «Ничего не изменилось. У нас всегда были эти проблемы, ничего не изменилось по сравнению с предыдущими администрациями».
Хорошо. За первые 34 месяца правления Обамы было зафиксировано всего 1,5 миллиона нелегальных пересечений границы. При президенте Трампе этот показатель составил 1,6 миллиона — сопоставимо. При Джо Байдене — 8 миллионов! Это уже ни в какие ворота не лезет, Ларри! Он либо недалёкий и ему место в Шоушенке, либо он врёт.
Да, посмотрите. Трамп довольно сильно снизил этот показатель за период с середины 2019 до конца 2020 года. Я тогда работал там. В общем, ключевой момент заключается в том, что президент Мексики сказал Трампу: «Нет, мы не собираемся вам помогать», а Трамп ответил: «Ладно, хорошо, тогда мы наложим огромные тарифы на ваших производителей и ваши автомобили», потому что Мексика — крупнейший экспортёр в США. И знаете что? Они образумились, изменили свою политику и разместили 50 тысяч солдат на границе. Понимаете? Другими словами, Трамп — жёсткий, Байден — слабый. Вот и всё. И, к сожалению для Америки, сейчас не наблюдается никаких изменений.
ПЭТ ФЭЛЛОН: Ларри, вы говорите, что президент США должен демонстрировать другим странам силу, а не слабость. Как насчёт вот такой новой концепции: ставить Америку на первое место, а не на последнее, вместо того чтобы угождать другим странам?
Отличная идея, Пэт. Но я хочу напомнить, что у вас ведь есть H.R. 2 (проект закона о безопасности на границе. — ИноТВ). Не знаю, слышали ли вы выступление Клаудии Тенни, но это было потрясающе.
ПЭТ ФЭЛЛОН: Слышал.
У вас есть H.R. 2, и он включает в себя удивительные вещи. Будете ли вы — спикер, республиканцы в палате представителей — строго придерживаться своей позиции в этом вопросе и не скатитесь ли в какую-нибудь сомнительную денежную сделку, которая на самом деле будет только способствовать увеличению числа нелегалов, а не закрытию границы? Будете ли вы строго придерживаться H.R. 2?
ПЭТ ФЭЛЛОН: Я думаю, у нас нет другого выбора. Граница действительно настолько в плохом состоянии, что её необходимо охранять. Это одна из причин, почему я баллотировался в конгресс — я хотел обеспечить безопасность границы и в конечном итоге когда-нибудь сбалансировать федеральный бюджет. И Майк Джонсон, наш спикер — нужный человек в нужное время для нужной работы. Я думаю, что он будет твёрдо стоять на своём. На кону сама наша страна. Мы не можем продолжать эту разрушительную политику. Ларри, большинство этих людей, 99 процентов из них, — это экономические мигранты. Они вовсе не просители убежища, но левые называют их всех именно так.
Необходима депортация, мы должны ввести депортацию. Это будет частью решения. Я просто хочу добавить, что однажды всё-таки должен установиться закон и порядок. Пэт Фэллон, спасибо. Мы также обсудим это со спикером Джонсоном. Берегите себя, Игл-Пасс. И с Новым годом, сэр.
Дата выхода в эфир 03 января 2024 года.
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