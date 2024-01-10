Politico: скандал с министром обороны грозит отвлечь Белый дом и Пентагон от помощи Украине

Республиканская партия намерена воспользоваться скандалом с госпитализацией министра обороны Ллойда Остина, чтобы повредить позициям президента Джо Байдена перед выборами, пишет Politico. Однако расстроены инцидентом и в Демократической партии. В связи с этим инцидент угрожает отвлечь Пентагон и Белый дом от задачи выработки компромиссного пакета помощи Украине и Израилю и финансирования правительства.

Члены Республиканской партии, стремящиеся в преддверии выборов подорвать позиции президента Джо Байдена и его репутацию, только что нашли ещё одно оружие: министра обороны США, пишет Politico.

Представители партии в конгрессе возмущены тем, что министерство обороны несколько дней держало в тайне от Белого дома информацию о госпитализации главы Пентагона Ллойда Остина. В разгар президентской кампании 2024 года республиканцы используют этот эпизод, чтобы изобразить 81-летнего Байдена в качестве президента, который несерьёзно подходит к вопросам национальной безопасности и не осведомлён о том, что происходит прямо у него под носом.

«Это вызывает вопросы о компетентности Джо Байдена или о том, действительно ли он главный в Белом доме. Это поднимает некоторые тревожные вопросы: если эта администрация скрывает простую плановую незначительную операцию члена кабинета министров, что они могут скрывать о здоровье Джо Байдена», — заявил высокопоставленный член комитета палаты представителей по вооружённым силам Том Коттон, присоединившись к критике со стороны таких видных республиканцев, как бывший президент Дональд Трамп и бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

Даже в Демократической партии расстроены этим скандалом, хотя и отвергают призывы республиканцев к отставке Остина и проведению публичных слушаний в конгрессе. Демократы настаивают на том, что ждут разъяснений ситуации, и призывают исправить всё так, чтобы подобное больше никогда не повторилось.

Пентагон и Белый дом стремятся устранить ущерб от инцидента. Однако он уже превратился в «политическую головную боль», которая угрожает отвлечь их от насущной задачи выработки компромиссного пакета помощи Украине и Израилю и финансирования правительства в ближайшие недели.