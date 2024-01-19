Fox News Оригинал

«Путин никогда бы не напал на Украину» — Трамп рассказал о хороших отношениях с главой Кремля

Материал представлен в переводе ИноТВ
Если бы у власти США стоял Трамп, не было бы ни конфликта на Украине, ни плохих отношений с Китаем и КНДР и мир бы не «рушился», заявил экс-президент США. Он уверен, что «с людьми, у которых есть мощное ядерное оружие», стоит поддерживать нормальные отношения. В интервью Fox News Трамп похвалил Виктора Орбана, рассказал о хороших отношениях с главой Кремля и раскритиковал Байдена.

Я хочу спросить вас вот о чём. В прошлый раз, когда я брал у вас интервью, я спросил, считаете ли вы, что Джо Байден станет кандидатом от демократов, и вы ответили нет. Вы по-прежнему так считаете? И если нет, то кто, по-вашему, может его заменить?

ДОНАЛЬД ТРАМП, кандидат в президенты США: Послушайте, этот человек не может и двух слов связать. Он не может найти лестницу со сцены — а их там предостаточно, уж поверьте мне, они там повсюду. Он не может найти выход со сцены, после того как произносит очень короткую речь, — а она должна быть короткой, потому что с длинными он не справляется. Он не может вести переговоры. Посмотрите, что происходит! Весь мир рушится. 

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, — довольно жёсткий человек. Умный, блестящий парень. Очень уважаемый, но жёсткий. Его спросили, что вообще происходит с миром, и он сказал одну очень простую вещь: «Верните Трампа. Когда Трамп был у власти, все его боялись». Я бы так не сказал, мне не нравится это слово. Но это его слова. Он, возможно, самый жёсткий лидер в мире, один из самых жёстких где бы то ни было — но его очень уважают, и он это знает. Он сказал: «Если вы вернёте Трампа, всё встанет на свои места. Все уважали Трампа. Боялись, но уважали». И это правда.

Путин никогда бы не напал на Украину. Я хорошо ладил с Путиным. Знаете, хорошо ладить с такими людьми, как Путин и остальные. Посмотрите, что творит Китай: они так и облизываются на Тайвань. При мне они бы даже не подумали об этом. И у меня были переговоры с председателем Си, у меня с ним отличные отношения. Если бы победила Хиллари Клинтон, вы бы вообще сейчас вели ядерную войну с КНДР. С Ким Чен Ыном я тоже ладил. Никому, кроме меня, не доводилось с ним разговаривать.

А я не только с ними разговаривал, но и прекрасно с ними ладил. Хорошо ладить с людьми, которые обладают мощным ядерным оружием. А у них огромные, огромные ядерные запасы. В общем, я просто делал свою работу, и мы снова сделали Америку великой.

А эти люди, что они делают с нашей страной… Они позволяют миллионам и миллионам людей проникать в страну. Это просто вторжение. Люди прибывают из тюрем, психиатрических лечебниц и сумасшедших домов. И тюрьмы опустошаются по всему миру, не только в Южной Америке — по всему миру. Они опустошаются и люди бегут в США. Мы как свалка. А знаете, кто ещё приезжает? Террористы. Мы должны остановить это. И эти 11 или 10 месяцев — очень опасный период.

Дата выхода в эфир 19 января 2024 года.

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источник
Fox News США Северная Америка
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