После встречи президента США Джо Байдена с лидерами конгресса по поводу финансирования помощи Украине в Белом доме спикер палаты представителей Майк Джонсон в очередной раз назвал приоритетом вопрос обеспечения безопасности границы с Мексикой, пишет The New York Times. Кроме того, Джонсон настаивает на том, что для одобрения очередной помощи Киеву палате представителей нужно понимать стратегию Белого дома на Украине.
Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что нижняя палата конгресса США не будет рассматривать вопрос выделения дополнительной помощи Украине, если Демократическая партия не согласится на гораздо более жёсткие меры по контролю на границе с Мексикой, пишет The New York Times.
«Я сказал президенту то, что говорил в течение многих месяцев, а именно, что нам нужны перемены на границе, существенные изменения в политике. Мы должны настаивать на том, чтобы граница была главным приоритетом», — рассказал Джонсон журналистам после встречи с Джо Байденом и другими представителями конгресса в Белом доме.
При этом, по его словам, его позиция по поводу помощи Украине не изменилась: чтобы одобрить выделение дополнительной военной помощи Киеву, республиканцы в палате представителей ждут изменений в миграционной политике в дополнение к информации о стратегии Белого дома на Украине и о том, как будет контролироваться помощь.
В Белом доме сообщили, что во время встречи Байден подчеркнул, что конгрессу необходимо утвердить предоставление средств противовоздушной обороны и артиллерии для Украины, отметив, что это станет «сильным сигналом о решимости США». Представители Демократической партии вышли со встречи, заявив, что они настроены оптимистично в отношении скорого заключения соглашения по границе, которое проложит путь к выделению помощи Украине.
Однако Джонсон неоднократно выражал скептицизм по поводу разрабатываемой в сенате сделки, которая сочетала бы изменения в пограничной и миграционной политике с выделением дополнительной помощи Украине.
Руководители узбекских национально-культурных организаций России осудили слова главы незарегистрированной межрегиональной организации узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова о военных, находящихся на спецоперации.
Врач-терапевт первого терапевтического отделения Пушкинской больницы им. профессора В.Н. Розанова Анна Житко предупредила, что популярный в России способ закаливания, когда после бани окунаются в прорубь или в сугроб, может быть опасен для неподготовленного организма.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что его племянник погиб рядом с линией фронта. Он частично возложил ответственность за это на Канаду, которая задерживает поставки ЗРК NASAMS украинской армии, пишет Globe and Mail.
Украину, к сожалению, ждёт судьба Афганистана и других стран, где Запад устраивал авантюры, считает глава МИД России Сергей Лавров. Так он прокомментировал готовность западных стран поддерживать киевский режим «столько, сколько придётся». В последнее время от политиков можно услышать иную формулировку — поддерживать «столько, сколько возможно», обратил внимание министр.
Помощник президента России Максим Орешкин в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал, что на конкурс «Знай наших!» подано 8 тыс. заявок, тогда как годом ранее заявки поступили от 5 тыс. российских компаний.
Вооружённые силы Пакистана на фоне обострения отношений с Ираном переведены в чрезвычайно высокую боевую готовность. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя пакистанской службы безопасности.
Помощник президента России Максим Орешкин в беседе с радио «Комсомольская правда» выразил мнение, что многие иностранные бренды, которые ранее были представлены на российском рынке, были неэффективны и занимали свои позиции в силу привычки.
Киеву было запрещено подписывать договор об урегулировании конфликта с Россией по указке экс-премьера Британии Бориса Джонсона и «прочих англосаксов», напомнил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
Владимир Зеленский всё чаще отбивается от рук западных кураторов, заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя дискуссии о президентских выборах на Украине. Как отметил министр, Москва слышала, что Запад советует Киеву провести такие выборы, чтобы «немножко ввести Зеленского» в русло западных интересов.