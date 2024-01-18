NYT: встреча в Белом доме не помогла выйти из тупика в вопросе помощи Украине

После встречи президента США Джо Байдена с лидерами конгресса по поводу финансирования помощи Украине в Белом доме спикер палаты представителей Майк Джонсон в очередной раз назвал приоритетом вопрос обеспечения безопасности границы с Мексикой, пишет The New York Times. Кроме того, Джонсон настаивает на том, что для одобрения очередной помощи Киеву палате представителей нужно понимать стратегию Белого дома на Украине.

Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что нижняя палата конгресса США не будет рассматривать вопрос выделения дополнительной помощи Украине, если Демократическая партия не согласится на гораздо более жёсткие меры по контролю на границе с Мексикой, пишет The New York Times.

«Я сказал президенту то, что говорил в течение многих месяцев, а именно, что нам нужны перемены на границе, существенные изменения в политике. Мы должны настаивать на том, чтобы граница была главным приоритетом», — рассказал Джонсон журналистам после встречи с Джо Байденом и другими представителями конгресса в Белом доме.

При этом, по его словам, его позиция по поводу помощи Украине не изменилась: чтобы одобрить выделение дополнительной военной помощи Киеву, республиканцы в палате представителей ждут изменений в миграционной политике в дополнение к информации о стратегии Белого дома на Украине и о том, как будет контролироваться помощь.

В Белом доме сообщили, что во время встречи Байден подчеркнул, что конгрессу необходимо утвердить предоставление средств противовоздушной обороны и артиллерии для Украины, отметив, что это станет «сильным сигналом о решимости США». Представители Демократической партии вышли со встречи, заявив, что они настроены оптимистично в отношении скорого заключения соглашения по границе, которое проложит путь к выделению помощи Украине.

Однако Джонсон неоднократно выражал скептицизм по поводу разрабатываемой в сенате сделки, которая сочетала бы изменения в пограничной и миграционной политике с выделением дополнительной помощи Украине.