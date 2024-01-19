France 24: инициатива в руках России, и без помощи Запада Украина может потерять ещё больше территорий

Хотя моральное состояние у украинских солдат и нормальное, но усталость даёт о себе знать, передаёт France 24. ВСУ требуется больше людей, чтобы продолжать удерживать свои позиции, так как Россия атакует по всей восточной линии фронта. При этом в случае прекращений поставок вооружения, Украина не сможет вернуть уже потерянные территории, и скорее всего потеряет новые.

ГУЛЛИВЕР КРЭГГ, корреспондент France 24: Я стою в траншее, вырытой специально для учебных целей. Мы снимали украинских солдат, тренирующихся на рабочем месте, — мужчин, которые находятся здесь уже много месяцев. Они выглядели достаточно бодрыми, но признавались, что устали и очень хотели бы отдохнуть перед возвращением на службу.

По всей Украине люди говорят о необходимости разгрузить солдат, которые долгое время находились на передовой, и набрать больше людей. Этот конкретный батальон надеется, что сможет привлечь бойцов качеством подготовки и общением с офицерами, которые описывают ситуацию на передовой как стабильную, но сложную.

В данный момент инициатива на востоке принадлежит русским. Они атакуют по всей восточной линии фронта. Но на данный момент Украина не понесла никаких серьёзных территориальных потерь. Я спросил одного из присутствующих здесь офицеров, считает ли он, если ситуация будет развиваться в таком ключе, то можно ли считать, что такие города, как Авдеевка, всё ещё находятся в руках Украины.

И он ответил, что нет. Он сказал, что если западная поддержка замедлится и оружие перестанет поступать, то для Украины существует реальный риск серьёзных территориальных неудач. Вот почему люди здесь очень внимательно следят за дипломатическими усилиями Украины, приветствуют заявления Франции и Германии о расширении военной поддержки и, конечно, надеются, что Соединённые Штаты не останутся в стороне.

Дата выхода в эфир 19 января 2024 года.