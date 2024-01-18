Redacted: Столтенберг заврался — Россия крепнет, а Украина и близко не «побеждает»

Выступление Йенса Столтенберга на Давосском форуме оказалось нагромождением лжи, заметили на подкасте Redacted. Как разъяснила ведущая подкаста Натали Моррис, заявления генсека НАТО о том, что российская экономика погружается в кризис, не имеют ничего общего с реальным положением дел. То же можно сказать и о его увещеваниях по поводу Украины, которая якобы «одерживает верх» над Москвой.

КЛЕЙТОН МОРРИС, ведущий подкаста Redacted: А ведь Альберт Эйнштейн говорил, знаете ли, что безумие — это когда делаешь одно и то же снова и снова, и при этом ожидаешь другой результат.

НАТАЛИ МОРРИС, ведущая подкаста Redacted: Ну да. Но меня здесь бесит не то, что они просто повторяют реплики и ждут чего-то, а то, что ни один из присутствующих не стал возражать. Ни один человек не встал со своего места и не сказал: «Это же враньё!» Я-то, конечно, это сделаю, но меня туда никто не приглашал, и в зале меня не было. Но у меня как-то даже не получается вообразить, что любой человек, который знает всю правду, не захотел бы сделать то, что я сейчас сделаю.





Так что давайте я уже возьму быка за рога: милейший, вы лжёте! Во-первых, российская экономика вовсе не «в мучениях». В прошлом году на том же самом круглом столе в Давосе вы, олухи, заявили, что российский ВВП сократится на 6 процентов — а он не сократился, а вырос на 3,5 процента. Это ложь номер один. Выходит, вот этой болевой точки, о которой вы нам рассказываете, просто не существует.





Номер два: Россия несёт больше потерь, чем Украина. Неверно — и показать, что это неверно, совсем просто: Украина успела потерять столько молодых людей, что средний возраст украинского солдата сейчас составляет 43 года, и им теперь даже приходится закрывать университеты, потому что мужчин в возрасте получения высшего образования переубивали.





Ну и ложь номер три: парадокс, как выражается сам Столтенберг, что, раз нам нужен мир, необходимо больше войны и больше оружия для войны. Это такой идиотизм, что мне даже и объяснять не нужно, где здесь ложь. Такого эффекта мы до сих пор не увидели, а ведь спецоперация продолжается уже два года.





А ещё он солгал, заявив, что Украина одерживает верх. Это — такой бонус получился: я помню, что обещала вам три, а уже четвёртая пошла. Но это я пропустить просто не могу — ведь Украина вовсе не побеждает, а чтобы увидеть почему, пробежимся по истории и посмотрим на карту.





Украина начала наносить удары по этнически русскому региону Донбасс* после переворота на Майдане 2014 года, дабы задавить граждан, которые выступили против переориентации Украины на Запад. Киев и в Крыму** тем же занимался, но Россия туда пришла, вытеснила украинских агрессоров и дала Крыму возможность войти в свой состав, проведя голосование, — и на этом голосовании крымчане в подавляющем большинстве выступили за, а администрация Обамы затем солгала нам, назвав всё это «незаконной аннексией»; ничего незаконного там не было — эти люди сделали такой выбор сами.





Тем временем в Донбассе люди надеялись, что им сделают такое же предложение, — и надеялись они на это десять лет: посмотрите только вот на эту статью журнала Time от 2014 года — там говорится, что люди на Украине ожидали, что им предложат то же, что и Крыму. А МВФ с 2014 года настоятельно рекомендовал Украине прекратить бить по этим людям, потому что обходилось это всё Киеву в миллион долларов в сутки — вот, посмотрите на эту статью из 2015 года. Мы знали, что Украина бьёт по этим людям, десять лет.





В итоге в 2022 году главы этих регионов попросили Россию прийти и предложить им то же самое, что Крыму, — защиту и присоединение. Так и произошло: специальная военная операция началась после того, как российский парламент проголосовал за такой путь. Начал это всё не Владимир Путин из собственной прихоти — это лишь ещё одна ложь.





Ну а в сентябре 2022-го эти люди в подавляющем большинстве проголосовали за присоединение к России — чего, как мы знали, они и желали уже десять лет. Россия ни разу не заявляла, что Украина ей нужна целиком. Поэтому когда Йенс Столтенберг говорит, что «это — победа, потому что Россия не контролирует Украину, Украина до сих пор является суверенной», — так Москве Украина никогда и не была нужна. Это ложь, а нам снова пытаются втюхать боязнь того, что Россия хочет захватить весь мир.





Итак, Украина сражается, заставляет людей гибнуть, отправляет их на смерть ради того, чтобы вернуть себе землю, которая в составе Украины быть не желает, с которой они десять лет обращались просто кошмарно, пользуясь при этом нашими деньгами и нашим оружием.





Так что же им нужно? А вот карта, на которой показан ход боевых действий с момента начала контрнаступления в июле прошлого года. Как видите, никаких территорий украинцы себе так и не вернули. Все эти потери — а картина на сегодняшний день такая же, как примерно полтора года назад.





Поэтому слова Столтенберга о том, что «Украина побеждает», — это громадная ложь.

Дата публикации 18 января 2024 года.

* Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство их жителей на референдуме, проведённом с 23 по 27 сентября 2022 года (прим. ИноТВ).



