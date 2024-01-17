NYT: украинский конфликт не стал заглавной темой Давоса, несмотря на усилия Киева

В ходе выступления на сессии Всемирного экономического форума в Давосе Владимир Зеленский призвал к продвижению «формулы мира» Киева и к ужесточению санкций в отношении Москвы, сообщает The New York Times. Впрочем, несмотря на усилия Украины и её союзников, украинский конфликт стал заметной, но вовсе не доминирующей темой в Давосе на этой неделе.

Владимир Зеленский выступил с речью на сессии Всемирного экономического форума в Давосе, в ходе которой пытался продвигать украинский мирный план и призвал к ужесточению санкций в отношении России. Однако, в отличие от прошлого года, Зеленский прямо не призывал к обеспечению Украины дополнительным вооружением и боеприпасами для новых наступлений на поле боя, пишет The New York Times.

«Вы нужны нам на Украине, чтобы строить, реконструировать, восстанавливать нашу жизнь. Каждый из вас может быть ещё более успешным с Украиной», — заявил он аудитории инвесторов.

В понедельник президент Швейцарии Виола Амхерд отметила, что страна согласилась продвинуть так называемую формулу мира, положительно отреагировали на просьбу Зеленского о проведении мирной конференции высокого уровня позже в этом году. Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис предположил, что Россию также следует пригласить на встречу по «формуле мира», даже если Москва не согласится, учитывая, что ранее там отвергали эту инициативу Киева.

Как отмечает The New York Times, конфликт на Украине был заметной, но не доминирующей темой в Давосе на этой неделе, несмотря на усилия Киева и его союзников по организации мероприятий для того, чтобы участники не забывали о войне. Хотя на Западе продолжают выражать поддержку Украине и высказывать опасения относительно того, что она теряет внешнюю финансовую помощь в важнейший момент, там также публично и в частном порядке настаивают на дипломатическом прекращении конфликта.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан после встречи с Зеленским во вторник заявил, что «народ Украины готов к предстоящей борьбе и Соединённые Штаты и наши партнёры будут продолжать поддерживать их».

Однако успех бывшего президента Дональда Трампа на предварительных выборах кандидата от Республиканской партии в штате Айова заставляет опасаться за будущее американской военной помощи Киеву. В ходе пресс-конференции в Давосе Зеленский отметил, что Украина будет работать с избранным американцами президентом, кем бы он ни был, однако признал, что «радикальные голоса из Республиканской партии» создали напряжённость и «причинили боль» украинскому народу.