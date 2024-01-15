В Швейцарии в четвёртый раз проходит конференция стран, поддерживающих план мирного урегулирования, выдвинутый Зеленским. Принимающий встречу министр иностранных дел Швейцарии подчеркнул, что «мира без того, чтобы дать слово России, не будет», и высказался за возможность привлечь Россию и страны БРИКС к переговорам. Немецкая Berliner Zeitung напоминает, что российский МИД неоднократно называл условия плана Зеленского неприемлемыми и «фарсом».

На полях экономического форума в Давосе проходит также встреча 80 государств, на которой обсуждают «формулу мира», выдвинутую Украиной. Встреча в таком формате проходит в четвёртый раз. Berliner Zeitung сообщает, что Иньяцио Кассис, министр иностранных дел Швейцарии, принимающей мероприятия страны, заявил, что «не будет мира без того, чтобы дать слово России», и добавил, что «Россию так или иначе придётся привлечь».

В то же время Кассис в очередной раз подчеркнул важность формулы Зеленского для будущего мирного урегулирования на Украине. Он считает, что «согласие об основных принципах мирного решения», достигнутое участвующими в конференции государствами, «может однажды помочь посадить Россию за стол переговоров».

Глава швейцарской дипломатии также подчеркнул важность стран БРИКС для мирного урегулирования. «Отрадно, что страны группы БРИКС, такие как Бразилия, Индия, Саудовская Аравия и Южная Африка, сохраняют каналы связи с Россией открытыми». Он надеется, что БРИКС сможет «повлиять на позицию России и Китая». Кассис высказал также надежду, что Китай присоединится к западному дипломатическому формату, и «нужно найти пути сотрудничества с Китаем».

Немецкое издание напоминает, что украинский «план из десяти пунктов предусматривает вывод всех российских войск, наказание российских военных преступников, репарации и гарантии безопасности». Указывается также, что российский МИД называет план «фарсом» и категорически неприемлемым.