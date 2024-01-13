В украинской тюрьме умер независимый журналист Гонсало Лира. Шеф-редактор Die Weltwoche расстроен реакцией СМИ и своих швейцарских соотечественников, которые игнорируют этот случай, который в очередной раз показывает, что Украина «является автократией, обществом, которым управляет президент, который не избегает запретов партий, заключения в тюрьму журналистов и издевательств над церковью». В видеоблоге своего журнала Кёппель обещает сделать всё возможное для донесения правды до швейцарцев и политиков в Берне. Он надеется, что они спросят себя, правильный ли Украина союзник для конфедерации.
РОДЖЕР КЁППЕЛЬ, шеф-редактор Die Weltwoche:Если мы посмотрим на дело Гонсало Лиры, то увидим, что этот режим также является автократией, обществом, которым управляет президент, который не избегает запретов партий, заключения в тюрьму журналистов и издевательств над церковью. Но у меня сложилось впечатление, что люди здесь просто не хотят об этом знать. Это также систематически игнорируется СМИ, и вот я вчера разговаривал с Такером Карлсоном, переписывался... теперь, видимо, отец Гонсало Лиры, Гонсало Лира — старший подтвердил ему, что его сын Гонсало Лира умер в украинской тюрьме.
И это просто скандал на фоне некритической, более или менее некритической, почти некритической поддержки, которой позволено пользоваться этому правительству как «священному форпосту свободы, демократии и наших западных ценностей», в сочетании со всеми финансовыми выгодами. Я считаю это весьма сомнительным. И я буду, мы с Die Weltwoche постараемся распространить эти факты здесь, чтобы ознакомить швейцарских политиков, которые сейчас снова обхаживают Зеленского, с этими пунктами и спросить, действительно ли это правильный союзник? Является ли он правильным получателем миллиардов финансовой помощи?!
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