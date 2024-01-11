Bloomberg: в США беспокоятся, что Зеленский теряет контроль — в Давосе обсудят стратегию противостояния России

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан обсудит план ведения войны с Владимиром Зеленским в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе на следующей неделе, сообщает Bloomberg. В Вашингтоне обеспокоены разногласиями между Зеленским и главнокомандующим армией Валерием Залужным, которые препятствуют усилиям по выработке новой стратегии.

Украинский конфликт скоро вступит в третий год, и на этом фоне США хотят, чтобы Украина усовершенствовала свой план противостояния России. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, американские партнёры поднимут этот вопрос в Давосе на следующей неделе.

Ожидается, что советник по национальной безопасности США Джейк Салливан обсудит план ведения войны с Владимиром Зеленским в кулуарах Всемирного экономического форума. Официальные лица в Вашингтоне продолжат настаивать на этом в последующие недели. Связано это с тем, что в Вашингтоне обеспокоены разногласиями между Зеленским и главнокомандующим армией Валерием Залужным, которые препятствуют усилиям по выработке новой стратегии.

Это новостное агентство называет очередным признаком трений между Киевом и его важнейшим союзником. Как напоминает Bloomberg, ни в США, ни в Европейском союзе не могут согласовать очередной транш помощи Украине после провала в прошлом году контрнаступления ВСУ, несмотря на значительную американскую и европейскую военную помощь.

По словам пожелавших остаться анонимными источников, западные союзники Украины всё же надеются, что помощь может быть выделена к началу февраля, хотя в Вашингтоне пока нет никаких признаков заключения сделки.

Вооружённые силы Украины в настоящее время разрабатывают планы на 2024 год, и рассматривается «полный спектр вариантов», сообщил один из источников. По его словам, США хотят определить, как они могут наилучшим образом согласовать свою поддержку, чтобы помочь Украине в новом году.

Учитывая, что в ближайшие месяцы на решительный прорыв рассчитывать не приходится, союзники Киева полагают, что решающее значение имеет разработка чёткой военной стратегии защиты текущих позиций с последующим прорывом российских позиций.