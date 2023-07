Newsweek: признаки вендетты — Зеленского заподозрили в сведении политических счётов под видом борьбы с коррупцией

На Украине всё чаще возбуждают дела о коррупции против политиков, которые критикуют Зеленского и имеют при этом на Западе репутацию честных администраторов. Журнал Newsweek сообщает, что речь может идти о преследовании политических конкурентов. Если подозрения подтвердятся, то это приведёт к тому, что страна может лишиться не только текущей поддержки, но и помощи в восстановлении после конфликта.

На Украине «трёх технократов-реформаторов» из администрации бывшего президента Петра Порошенко обвинили в коррупции. Среди них два бывших министра инфраструктуры – Владимир Омелян и Андрей Пивоварский, а также бывший глава «Нафтагаза» Андрей Коболев. Журнал Newsweek пишет, что уголовные дела «потрясли сторонних наблюдателей», так как обвиняемые «высоко ценились на международном уровне как компетентные специалисты, и ни один из них не попадал под подозрение в злоупотреблении служебной властью в личных целях».



Американское издание сообщает, что эта «череда дел антикоррупционных органов Украины против широко уважаемых чиновников в администрации предшественника президента Владимира Зеленского встревожила иностранных доноров» и вызвала на Западе подозрение, что украинский президент использует борьбу с коррупцией для сведе́ния политических счётов.

Newsweek отмечает, что украинская коррупция давно используется как предлог отказать Украине в поддержке. По мнению журнала, если подтвердятся подозрения, что Киев использует антикоррупционные органы в политической борьбе, то это может стоить ему «не только текущей поддержки, но и перспективы получения средств на восстановления после окончания боевых действий».

«Преследование реформаторов, пришедших в правительство из чувства гражданского долга и которые, по общему мнению, хорошо выполняли свою работу, поставит под угрозу способность Украины привлекать талантливых руководителей на государственную службу и может ослабить готовность внешних корпоративных инвесторов вкладывать деньги в проекты реконструкции», — подтвердил подозрения журнала Джош Рудольф, руководитель группы по коррупции Германского фонда Маршалла*.

Рудольф утверждает, что западные бизнесмены и политики в частных беседах уже выражают обеспокоенность уголовным преследованием реформаторов. «Их пугает то, что протв уважаемых реформаторов, которые, похоже, не замешаны в коррупции, выдвигаются подобные обвинения». При этом, по мнению исследователя из Германского фонда Маршала, «на Украине всё ещё существуют коррупционные сети покровительства на всех уровнях, и они кажутся более подходящими объектами для расследования и судебного преследования».

С Джошем Рудольфом соглашается и бывший федеральный прокурор США Богдан Витвицкий, занимавший в 2016—2017 годах должность специального советника генерального прокурора Украины. «По существу эти дела не имеют никакого смысла», — так Витвицкий прокомментировал возбуждённые уголовные дела. Витвицкий видит в уголовном преследовании членов команды Порошенко «признаки вендетты» против бывшего президента и полагает, что «нынешняя прокуратура прислушивается или пытается предугадать, чего может хотеть администрация Зеленского».

Показательным считает Newsweek и то, что, хотя бывших чиновников и обвинили антикоррупционные органы, подозреваются они вовсе не в коррупции. В их делах нет корыстного мотива, то есть не обнаружено того, как они на этом обогатились.

Так, бывший министр Владимир Омелян, например, обвинён в «нанесении ущерба государственному бюджету» в результате осуществления одобренной правительством политики. Согласно решению тогдашнего кабинета министров, на Украине снижались на 20% портовые сборы в рамках политики дерегулирования.

Журнал сообщает, что Омелян не имел претензий к органам, проводившим расследование против него. Единственно он считает «оскорбительным», что «в стране с таким количеством коррупционных схем» именно он оказался «наиболее подозрительным министром». В итоге Омелян был оправдан тремя различными судами и сейчас служит в Вооружённых силах Украины.

Предшественника Омеляна Андрея Пивоварского обвинили в похожем преступлении. В 2015 году было решено, что половина портовых сборов должна поступать на счёт частной компании для оплаты углубления порта Южный. Пивоварский был обвинён, несмотря на то что собранные $30 млн до сих пор находятся на специальном счёте, так как компания использовала собственные средства для завершения работ.

«Нет даже утверждения о том, что решение о портовых сборах принесло пользу мне или кому-либо, связанному со мной лично», — так Пивоварский прокомментировал ситуацию журналу Newsweek. По его мнению, следователи просто прицепились к бюрократической формальности, согласно которой данная политика была техническим нарушением.

Андрея Коболева обвиняют в получении премии, которая превышает максимально допустимый размер компенсаций для глав государственных компаний. Будучи главой «Нафтагаза», он выиграл разбирательство с «Газпромом» — и наблюдательный совет компании за это выплатил ему $22 млн, что примерно в 22 раза больше допустимых выплат. Коболеву за это грозит 12 лет лишения свободы.

Приближённые к бывшему президенту Петру Порошенко политики заявляют, что не видят нарушения закона в премии Коболева, хотя и согласны, что размер премии сам по себе был политическим скандалом. По мнению Алексея Гончаренко, депутата Верховной рады от партии Порошенко, «решение Коболева принять такую крупную сумму не было «умным» и, вероятно, означало конец его надежд на политическую карьеру», но нет «оснований подозревать, что это было незаконно». Гончаренко утверждает, что после скандальной премии Коболеву было «реализовано решение об ограничении таких выплат госслужащим и топ-менеджерам госкомпаний».

Американский журнал Newsweek отмечает, что есть на Украине и те, кто защищает преследования бывших реформаторов из правительства Порошенко. Так, Елена Щербань из Центра противодействия коррупции считает, что «необходимо проводить расследования, какой бы ни была репутация рассматриваемого деятеля, и не смотреть на то, какие влиятельные друзья у него могут быть в Вашингтоне». «Иногда это случается, что хорошие люди, совершившие хорошие поступки в прошлом, совершают плохие поступки в настоящем», — продолжает Щербань.

Все трое обвиняемых согласны с Щербань, что расследования необходимы, но «выражают разочарование темпами борьбы с укоренившейся культурой коррупции», — пишет Newsweek. «Если бы мы трое действительно были самыми подозрительными фигурами на Украине, это была бы отличная новость», — цитирует Пивоварского Newsweek. «Это означало бы, что Украина стала Сингапуром».

Между тем Украина далеко не Сингапур, который получил 83 балла из 100 в Индексе восприятия коррупции за 2022 год, составленном Transparency International. Украина получила всего 33 балла из 100 и, как пишет Newsweek, «находится в компании Алжира, Филиппин и Замбии». Активистка Центра противодействия коррупции уверена, что у Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) просто нет ресурсов для борьбы с коррупцией.

«Понятно, что политические силы не желают расширять ни штат НАБУ, ни его возможности для беспрепятственного проведения расследований. В этих условиях НАБУ и САП крайне сложно выполнять свою миссию», — заявила Щербань журналу Newsweek.

Сам Newsweek считает, что антикоррупционные органы Украины добились некоторых успехов в борьбе со взяточничеством. Так, после назначения Александра Клименко генеральным прокурором САП, «в Антикоррупционный суд поступила масса давно замороженных дел, в том числе против бывших руководителей Центробанка, фонда госсобственности и государственной фискальной службы», — пишет американский журнал.

Офис президента Украины отказался прокомментировать Newsweek обвинения в использовании борьбы с коррупцией для политических преследований. Но Анастасия Радина, «бывшая активистка Центра противодействия коррупции», ставшая в 2019 году депутатом Верховной рады от партии Зеленского, уверена, что политическая подоплёка в преследовании бывших функционеров Порошенко отсутствует. Наоборот, «дела, ранее поставленные на паузу различными политическими игроками, теперь продвигаются». Она также уверена, что САП и НАБУ не открывают дела против политических оппонентов Зеленского.

С ней не согласен бывший министр Владимир Омелян, который связывает дело против себя с критикой действий правительства Зеленского. По его словам, преследование началось после того, как он отказался принять хорошее предложение о работе в обмен на отказ от критики Зеленского.

Подозрительно расследования выглядят и для Андрея Коболева. Он считает, что дела о коррупции против него и других реформаторов «могли быть спланированы корыстными чиновниками, чтобы преследовать тех, кто в глазах западных доноров лучше всего мог контролировать фонды реконструкции».

«Эти расследования и судебные преследования — попытка создать впечатление, будто мы такие же ненадёжные, как и эти корыстные чиновники», — заявил Коболев журналу Newsweek. «Мы находимся в суде не потому, что кто-то действительно подозревает нас в коррупции, а потому, что никто не подозревает нас в коррупции».

Администрация президента Байдена предоставила Украине $40 млрд, и критики этой помощи постоянно указывают на украинскую коррупцию и требуют быть осторожней. Но Newsweek пишет, что Государственный департамент США защищает Украину от обвинений. Внешнеполитическое ведомство США считает, что «коррупция является наследием прошлого Украины и использовалась Россией, чтобы держать её под контролем». Комментируя по просьбе журнала преследования чиновников из правительства предыдущего президента, официальный представитель Госдепа заявил, что США «продолжают поддерживать ведущие антикоррупционные органы Украины, поскольку они продолжают укреплять свои возможности для более эффективного выявления и судебного преследования коррупции на высоком уровне».





* Германский фонд Маршалла Соединённых Штатов (The German Marshall Fund of the United States) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 20.03.2018.