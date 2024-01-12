Times: западные союзники Украины подталкивают её к перемирию с Россией

На Украину и Владимира Зеленского растёт давление с целью заключения мира с Россией, пишет The Times. Очередным подтверждением тому стали слова президента Эстонии Алара Кариса на пресс-конференции во время визита Зеленского в Таллин. По словам Кариса, на полях официальных мероприятий идут неофициальные обсуждения перемирия, которые призваны прощупать почву для возможного мирного соглашения.
В ходе визита в Эстонию Владимир Зеленский заявил, что Украине будет трудно, если не «невозможно выжить» без дополнительной военной и финансовой помощи в десятки миллиардов долларов со стороны западных союзников. При этом, как отмечает The Times, всё больше признаков указывают на то, что за кулисами некоторые сторонники Киева в Европе устали от конфликта и надеются на то, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала «выходом».
Одним из последних таких признаков британское издание называет заявление, сделанное президентом Эстонии Аларом Карисом на пресс-конференции с Зеленским, о том, что некоторые государства начинают всё активнее прощупывать почву для возможного мирного соглашения. По словам Кариса, это делается для того, чтобы узнать настроения в этом вопросе.
«Не во время официальных переговоров, а в кулуарах поднимают тему перемирия, чтобы узнать настроения, — отметил Карис, добавив, что давление на Украину не принесёт успеха, пока союзники на Западе будут сохранять единство. — Но нужно учитывать, что есть группы, которые пытаются оказать давление».
По словам самого Зеленского, Киев не ведёт таких переговоров, так как прекращение огня пойдет на пользу только Москве, позволив ей пополнить запасы вооружения. На последующем мероприятии с премьер-министром Эстонии Каей Каллас Зеленский призвал уехавших с Украины мужчин призывного возраста вернуться на родину и помогать стране в рамках конфликта.
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