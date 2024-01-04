Der Standard: США теряют интерес к Украине — и Европе нужна собственная стратегия

В военном плане на Украине сложилась патовая ситуация, антироссийские санкции не работают, а США утрачивают интерес к конфликту, пишет Der Standard. На фоне всего этого Европе необходимо срочно переосмыслить собственную стратегию и выработать новое видение будущего. Сюда в том числе может входить налаживание каналов связи с Кремлём и обособление от Вашингтона, советует австрийское издание.

В боевых действиях на Украине сложилась патовая ситуация, пишет Der Standard. Эксперты всё чаще ставят под сомнение эффективность антироссийских санкций. К тому же постепенно США утрачивают интерес к конфликту, а с возвращением в Белый дом экс-президента Дональда Трампа военная и финансовая помощь Киеву вообще может прекратиться.

В связи с этим Европе необходимо задуматься о кардинальном изменении своей стратегии на Украине, ведь рассчитывать на американцев больше нельзя. ЕС необходимо выработать своё собственное видение того, как можно было бы урегулировать конфликт и как должно выглядеть будущее страны.

Сюда входит в том числе и налаживание каналов связи с Кремлём. Также необходимо снижать зависимость Европы от США, больше вкладываться в собственную оборону, искать новых союзников и налаживать внешнеполитические связи с потенциальными партнёрами. Только так ЕС сможет справиться с вызовами будущего.