Der Standard: США теряют интерес к Украине — и Европе нужна собственная стратегия

22:00
Два ребёнка погибли в результате пожара в Подмосковье
Два ребёнка погибли в результате возгорания в СНТ «Лесное-2» Богородского городского округа на улице 6-я Восточная в Московской области.
21:52
«Тампа» поместила Сергачёва в долгосрочный список травмированных
Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв не сможет помочь своей команде в ближайших матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за повреждения.
21:46
Залужный пожаловался на тяжёлую ситуацию с живой силой у ВСУ на заседании Рады
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время обсуждения закона о мобилизации в Верховной раде пожаловался на тяжёлую ситуацию с живой силой в украинской армии и пригрозил депутатам отправкой на фронт их самих.
21:41
В Госдепе заявили о намерении США продолжать оказывать поддержку Украине
Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что американская сторона намерена и дальше оказывать военную поддержку украинским властям, но не на уровне 2022—2023 годов.
21:37
Романцев возглавил «Спартак», чтобы оставить память о Бескове
Бывший главный тренер сборной России по футболу Олег Романцев рассказал, как принял предложение Николая Старостина возглавить московский «Спартак».
21:33
Умер актёр Константин Желдин
Заслуженный артист РСФСР Константин Желдин скончался на 91-м году жизни.
21:29
В Полтавской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу
Сирены воздушной тревоги сработали в двух регионах Украины: в Полтавской и Харьковской областях.
21:27
В Пентагоне дали комментарий в связи с данными об ударе в Багдаде
В Пентагоне прокомментировали информацию об ударе сил США по штабу народного ополчения в Багдаде.
21:22
В Польше осудили отказавшегося жать руку россиянину шахматиста
Бывший кандидат на пост президента Польши Яцек Вилк раскритиковал соотечественника Ян-Кшиштофа Дуду, который отказался пожимать руку россиянину Денису Хисматуллину на чемпионате мира по рапиду 2023 года.
21:17
Умерла режиссёр Елена Демидова
Режиссёр, сценарист Елена Демидова скончалась на 60-м году жизни.
21:08
Минобороны сообщило об уничтожении украинского дрона в акватории Чёрного моря
Минобороны России сообщило об уничтожении средствами ПВО украинского БПЛА в северо-западной части акватории Чёрного моря.
21:05
Поезд совершил длительную остановку в поле под Челябинском из-за поломки колёс
Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры заявила, что на Южно-Уральской железной дороге восстановили нормальное движение поездов. До этого сообщалось о задержке в движении шести поездов.
21:00
Журова предложила создать лигу фигурного катания в России
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова рассказала об основных направлениях развития спорта в России в 2024 году.
20:45
Тикнизян считает одной из главных проблем излишнюю эмоциональность
Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян заявил, что постарается держать себя в руках при общении с арбитрами на футбольных матчах.
20:45
Генерал ВСУ Кривонос: Украина провалила план атаки по России «миллионами дронов»
Отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Прямой» заявил, что украинская сторона провалила план атаки по России «миллионами дронов».
20:36
Депутат Тирзе призвал проверить возможность запрета партии в ФРГ
Бывший председатель бундестага и депутат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Вольфганг Тирзе выступил с призывом к Берлину о проверке возможности запрета партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).
20:28
Романцев признался, что в детстве болел за «Торпедо»
Самый титулованный главный тренер «Спартака» Олег Романцев сообщил, что в детстве болел за другой московский клуб.
20:27
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено
Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановили.
20:24
Губернатор Липецкой области заявил об обезвреживании украинского беспилотника
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в своём Telegram-канале, что система радиоэлектронной борьбы обезвредила украинский дрон в небе над регионом.
20:20
В Москве возобновили теплоснабжение домов на северо-востоке
В столичном оперштабе заявили, что теплоснабжение домов на северо-востоке Москвы полностью возобновлено.
20:17
Минобороны: силы ПВО сбили переделанную ВСУ ракету С-200 над Липецкой областью
В Минобороны России заявили, что дежурные силы ПВО сбили украинскую ракету комплекса С-200, переоборудованную для поражения наземных целей, над Липецкой областью.
20:15
Канчельскис: я не верю в скорое возвращение российского футбола в Европу
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис призвал не ждать скорого снятия санкций с российского футбола.
20:14
Совбез ООН осудил теракт в Иране
Совет Безопасности ООН осудил террористический акт в Иране.
20:01
Reuters: ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Иране
Представители террористической группировки «Исламское государство»* взяли на себя ответственность за теракт в Иране.
19:59
Ферстаппен назвал цирком формат спринта и призвал к изменениям в «Формуле-1»
Трёхкратный чемпион «Формулы-1» нидерландец Макс Ферстаппен считает, что руководство чемпионата должно пересмотреть схему проведения гонок перед основным стартом этапа.
19:54
В Днепропетровской области повреждены два предприятия после взрывов
Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак заявил, что два предприятия, находящиеся в Никопольском районе региона, повреждены после взрывов.
19:49
Юрия Соломина планируют выписать из больницы после праздников
Директор Государственного академического Малого театра Тамара Михайлова заявила, что народного артиста СССР Юрия Соломина планируют выписать из больницы после новогодних праздников.
19:41
Романцев — о спартаковской погоде: это не миф
Самый титулованный главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев заявил, что красно-белые под его руководством на самом деле действовали эффективнее на поле в дождливую погоду.
19:34
NBC: устроивший стрельбу в школе американского штата Айова мёртв
Злоумышленник, решивший устроить стрельбу в школе американского штата Айова, мёртв.
19:29
Развожаев: выложивших в сети работу ПВО уже разыскивают спецслужбы
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что выложивших в сети видео, как средства ПВО сбивают украинские ракеты, уже разыскивают спецслужбы.
19:25
Вайцеховская высказалась по ситуации Косторной с дизайнерами
Обозреватель RT Елена Вайцеховская отреагировала на конфликт чемпионки Европы по фигурному катанию Алёны Косторной с дизайнерами костюмов.
19:16
Развожаев: атака ВСУ на Севастополь стала самой массированной за последнее время
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что одна из сбитых в городе украинских ракет упала на территорию частного сектора и не взорвалась. Он также отметил, что данная атака ВСУ на Севастополь стала самой массированной за последнее время.
19:07
В «Локомотиве» назвали слухами новость о переходе Гилерме в «Сочи»
Московский «Локомотив» не намерен продавать голкипера Маринато Гилерме в зимнее трансферное окно.
19:06
Женщина погибла при обстреле украинцами Куйбышевского района Донецка
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что мирная жительница погибла, ещё один мирный житель пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка украинцами.
19:00
По меньшей мере один человек погиб при стрельбе в школе в Айове
По меньшей мере один человек погиб в результате стрельбы в школе в американском штате Айова.
18:57
Рабочий пострадал из-за наезда экскаватора на мину в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своём Telegram, что рабочий получил ранения после того, как на экскаваторе наехал на мину в Краснояружском районе.
18:49
В результате стрельбы в школе Айовы есть пострадавшие
В результате стрельбы в школе в американском штате Айова есть пострадавшие.
18:49
Liberation: вокруг рекордного трансфера Неймара в ПСЖ открыто расследование
Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» может подвергнуться серьёзным санкциям в связи с незаконными финансовыми операциями.
18:33
«СТРАНА.ua»: в Полтавской области Украины произошли взрывы
В Миргороде и Полтаве Полтавской области Украины произошли взрывы.
18:32
Романцев считает, что его доверчивость обернулась неудачей для сборной России
Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев признался, что чувствует свою недоработку на посту наставника сборной России по футболу.
18:30
Microsoft добавит для ПК с Windows 11 новую клавишу подключения к ИИ
Компания Microsoft собирается добавить в клавиатуру своих персональных компьютеров на основе операционной системы Windows 11 клавишу, которая будет подключать к искусственному интеллекту. Об этом сообщил корпоративный вице-президент и директор по маркетингу Юсуф Мехди.
18:16
Тарпищев — о травме Карацева: повреждение оказалось несерьёзным
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев выразил надежду на то, что Аслан Карацев быстро залечит повреждение.
18:15
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Воздушная тревога отменена на территории города Севастополя.
18:13
В трёх областях Украины объявлена воздушная тревога
Сирены воздушной тревоги звучат в Полтавской, Сумской и Черкасской областях Украины.
18:04
NBC: стрельба произошла в средней школе в американском штате Айова
Сотрудники правоохранительных органов расследуют возможную стрельбу в школе в американском штате Айова.
18:00
Мамиашвили пожелал российским борцам сделать для себя окончательный выбор
Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили выразил надежду о скором завершении изоляции отечественного спорта.
17:52
Силы ПВО России уничтожили 4 января десять украинских ракет над Крымом
В Минобороны России заявили, что российские силы ПВО уничтожили 4 января десять украинских ракет над Крымом.
17:50
В Херсоне раздались взрывы
Во временно подконтрольном Киеву Херсоне раздались взрывы, заявил назначенный украинскими властями чиновник Роман Мрочко.
17:46
В Эритрею доставили 25 тысяч т российского зерна
Судно Лугано доставило в порт Массауа в Эритрее 25 тыс. т российского зерна.
17:42
Романцев ответил на критику в свой адрес словами Никулина
Самый титулованный главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев, рассуждая о критике в свой адрес, процитировал одного из знаменитых советских и российских актёров — Юрия Никулина.