Responsible Statecraft: превосходство России на поле боя ставит США перед болезненным выбором

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Bloomberg: борьба между конгрессом и Белым домом грозит поставить крест на помощи США Украине Bloomberg
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Янчук: Рублёв перед Australian Open находится в хорошей физической форме
Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук перед Открытым чемпионатом Австралии по теннису 2024 года оценил готовность Андрея Рублёва.
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Экс-разведчик ВС США Риттер: ВСУ восстанут против Зеленского в январе-феврале
Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер высказал мнение, что украинские военнослужащие могут подняться против Владимира Зеленского в январе или феврале.
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Фёдоров раскритиковал игру хоккеистов ЦСКА в матче с «Динамо»
Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров считает, что его подопечные не смогли настроиться на московское дерби в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.
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В Варшаве оппозиция провела антиправительственную акцию
Польская оппозиционная партия «Право и справедливость» провела в Варшаве акцию протеста после задержания бывшего главы МВД страны Мариуша Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика.
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Кирби: Белый дом не видит оснований для обвинения Израиля в геноциде
США не наблюдают никаких юридических оснований, чтобы обвинить Израиль в геноциде в секторе Газа. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
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В Дагестане задержали двоих мужчин, избивших и ограбивших пожилых супругов
В Дагестане задержали двоих мужчин, которые ночью проникли в дом пожилых супругов, избили их и забрали деньги и украшения на сумму около 2,3 млн рублей.
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Фигуристы Беккари и Гуаризе выиграли ЧЕ-2024, Метёлкина и Берулава стали вторыми
Итальянцы Лукреция Беккари и Маттео Гуаризе завоевали золотые медали чемпионата Европы по фигурному катанию 2024 года в Каунасе (Литва) в турнире среди спортивных пар.
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Зеленский пожаловался, что украинские пенсионеры умрут без финансирования Запада
Владимир Зеленский во время своего визита в Латвию пожаловался, что пенсионеры, живущие на Украине, умрут, если Запад прекратит финансирование Киева.
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Госдеп одобрил возможную продажу Косову ракет Javelin на $75 млн
Госдепартамент одобрил возможную продажу частично признанной республике Косово противотанковых ракетных комплексов Javelin на общую сумму $75 млн.
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Чемпион Европы по футболу Бонуччи перешёл в турецкий «Фенербахче»
Итальянский защитник Леонардо Бонуччи продолжит карьеру в турецком «Фенербахче».
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Слуцкий: удары оружием НАТО по России поставят Запад в позицию противостояния
Глава фракции ЛДПР в Государственной думе России Леонид Слуцкий выразил мнение, что удары западным оружием по России поставят Запад в позицию прямого противостояния с ней.
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Тюкавин: адаптация Захаряна в Испании ещё не прошла на все сто
Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин считает, что полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян скоро начнёт показывать результативный футбол в чемпионате Испании.
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Минэнерго Турции: Анкара намерена стать независимой от импорта энергоносителей
Турция в течение 30 лет намерена стать полностью независимой от импорта энергоносителей.
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На сеть пивных Розенбаума подали в суд за долги по ЖКХ
На сеть пивных ресторанов народного артиста России Александра Розенбаума в Санкт-Петербурге подали в суд за неуплату услуг по ЖКХ.
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В Словакии прошли массовые антиправительственные митинги
Антиправительственные митинги с требованием отставки кабмина прошли в Словакии.
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В Пензенской области в ДТП погибли четыре человека
В результате ДТП, которое произошло в Пензенской области, по предварительным данным, погибли четыре человека.
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Скопинцев признался, что с нетерпением ждёт начала сборов с «Динамо»
Защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев сообщил, что успел соскучиться по футболу во время паузы в чемпионате России.
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Украинец пытался переплыть реку Днестр, чтобы незаконно попасть в Молдавию
Госпогранслужба Украины перехватила мужчину в гидрокостюме и ластах, который пытался переплыть реку Днестр, чтобы незаконно пробраться в Молдавию.
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Главой МИД Франции стал лидер партии «Возрождение» Сежурне
Новым главой МИД Франции стал лидер президентской партии «Возрождение» Стефан Сежурне.
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Корнеева заявила, что не хочет многого требовать от себя в новом сезоне
Россиянка Алина Корнеева сообщила, что основными задачами в туре Женской теннисной ассоциации (WTA) сезона 2024 года являются качественные тренировки.
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Пушилин: пять жителей Донецка пострадали в результате обстрела ВСУ
Губернатор ДНР Денис Пушилин заявил, что на текущий момент известно о пяти раненых мирных жителях Донецка после массированного обстрела Куйбышевского района города украинской армией.
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В мэрию Кишинёва направлена петиция о переименовании улицы Пушкина
В мэрию Кишинёва направлена петиция группы жителей города о переименовании улицы Пушкина.
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Аллегри станет третьим тренером с 400 матчами с «Ювентусом»
«Ювентус» 11 января проведёт матч 1/4 финала Кубка Италии по футболу с «Фрозиноне».
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Le Parisien: «Локомотив» интересуется футболистом «Страсбура» Ньямси
«Локомотив» заинтересован в защитнике «Страсбура» Жерзино Ньямси.
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Бастрыкин поручил возбудить дело после ДТП с туристами в Карачаево-Черкесии
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ДТП, в котором пострадали туристы в Карачаево-Черкесии.
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Ребёнок из Кабардино-Балкарии остался без пальцев в результате взрыва петарды
Следователи в Кабардино-Балкарии завели уголовное дело о сбыте небезопасной пиротехники из-за того, что ребёнку оторвало пальцы руки в результате взрыва петарды. Об этом сообщило СУ СК России по Кабардино-Балкарской Республике.
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ЦСКА уступил московскому «Динамо» в матче КХЛ
ЦСКА на своём льду потерпел поражение в московском дерби в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Динамо».
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РИА Новости: Израиль нанёс удар по жилому дому в секторе Газа
Военнослужащие армии Израиля нанесли удар по жилому дому в Хан-Юнисе в секторе Газа.
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Губанова — о посте ISU без неё: обидно, что ко мне отнеслись так, обесценив мою работу
Представляющая Грузию фигуристка Анастасия Губанова рассказала, как отреагировала на то, что ISU не добавил её фото в подборку с действующими чемпионами Европы.
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РФС планирует организовать ретро-матч между «Аланией» и «Спартаком»
Руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терешин рассказал об идее организовать ретро-матч московского «Спартака» и владикавказской «Алании».
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Рогов: два украинских БПЛА были сбиты в среду на подлёте к Бердянску
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что два беспилотника украинской армии вчера были сбиты на подлёте к городу Бердянску в Запорожской области.
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Елистратов: цель — Олимпийские игры 2026 года, неважно, поеду я или нет
Олимпийский чемпион по шорт-треку Семён Елистратов заявил, что его цель — Олимпийские игры 2026 года.
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В Москве стали доставлять в военкоматы недавно получивших паспорт России и не вставших на учёт людей
В Москве сотрудники Следственного комитета и полиции стали доставлять в военкоматы граждан, недавно получивших российский паспорт, но до сих пор не вставших на воинский учёт.
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Мишин: Туктамышева в шоу «История любви Шахерезады» выглядела блестяще
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин считает, что чемпионка мира Елизавета Туктамышева находится в прекрасной физической форме перед чемпионатои России по прыжкам.
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В Госдепе призвали Иран освободить нефтяной танкер St Nikolas и его команду
Соединённые Штаты призывают Иран незамедлительно освободить нефтяной танкер St Nikolas и его команду.
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Гуллити: Овечкин провёл часть тренировки перед матчем «Вашингтона» с «Сиэтлом»
Капитан «Вашинтона» Александр Овечкин провёл только часть утренней тренировки перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом».
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Минобороны Украины подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации
Глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что ведомство уже подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации, который сегодня кабмин отозвал из Верховной рады.
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Тюкавин хотел бы продолжить карьеру в «Реале»
Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, что ему очень нравится чемпионат Испании по футболу.
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В Твери организатор финансовой пирамиды предстанет перед судом
Организатор финансовой пирамиды предстанет перед судом в Твери.
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«Локомотив» по буллитам победил «Ладу» в КХЛ
«Локомотив» победил «Ладу» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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Экс-тренер Никитина: не верю, что Владимир пойдёт к кому-то вымогать деньги
Эдуард Кравцов, бывший тренер бронзового призёра Олимпиады по боксу Владимира Никитина, прокомментировал новость о том, что спортсмен был задержан полицией.
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Школа и два детских сада повреждены в результате удара ВСУ по Донецку
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что два детских сада и школа получили повреждения в результате обстрела Куйбышевского района города со стороны ВСУ.
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Лещук: жить в Москве круче, чем в Америке
Вратарь «Динамо» Игорь Лещук считает, что в Москве жить круче, чем в Америке.
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Экс-аналитик Пентагона назвала срыв переговоров по Украине преступлением
Бывший аналитик Пентагона подполковник Карен Квятковски заявила, что западные страны совершили преступление, когда сорвали мирные переговоры по Украине в 2022 году.
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В Ленинградской области задержали легализовавших более 9 тысяч мигрантов
В Ленинградской области задержали группу из пяти человек по подозрению в организации незаконной миграции более 9 тыс. человек.
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Сенатор Цеков потребовал от президента Эстонии следить за языком
Сенатор от Крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков потребовал от эстонского президента Алара Кариса следить за своим языком.
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Вратарь «Пари НН» Нигматуллин: у Романцева прекрасная энергетика
Голкипер нижегородского «Пари НН» Артур Нигматуллин назвал бывшего тренера московского «Спартака» Олега Романцева легендой российского футбола.
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В Тюменской области отремонтируют мосты и путепроводы в рамках нацпроекта
В Тюменской области в 2024 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют два моста и два путепровода.
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Петербург принял более миллиона туристов в праздники
В Санкт-Петербурге рассказали о 1,1 млн туристов, посетивших город в новогодние праздники с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года.
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Аэропорт Петрозаводска закроют на ремонт на месяц
В Министерстве транспорта Карелии заявили о закрытии на месяц аэропорта Петрозаводска.