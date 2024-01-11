Responsible Statecraft: превосходство России на поле боя ставит США перед болезненным выбором

Если администрация президента США Джо Байдена стремится к процветанию Украины, ей придётся признать, что двери в НАТО для неё закрыты, пишет Responsible Statecraft. В противном случае, предупреждает издание, Украина проиграет в конфликте с Россией и будет разрушена.

Успехи России в рамках украинского конфликта подталкивают Соединённые Штаты к непростому выбору, пишет Responsible Statecraft. В случае если США стремятся к процветанию Украины, которая бы стояла на пути к либеральному управлению и членству в ЕС, им придётся признать, что Украина может иметь только нейтральный статус и двери в НАТО для неё закрыты. В противном случае Россия, вполне вероятно, лишит страну дееспособности, Украина не сможет восстановиться и вступить в союз с Западом.

Наблюдая за медленным изменением линии фронта, многие на Западе пришли к выводу, что конфликт на Украине зашёл в тупик. Однако, пишет Responsible Statecraft, Москва не стремится к прорыву, по крайней мере пока. Скорее, она методично подрывает способность Киева не только вести военные действия, но и восстанавливать свои вооружённые силы.

Администрация президента Джо Байдена совершенно справедливо предупреждала, что прекращение американской помощи Киеву быстро приведёт к краху Украины. Однако Белому дому «пора понять и честно признать», что в отсутствие компромиссного мирного урегулирования колоссальные объёмы помощи придётся поставлять неопределённый срок даже после окончания 2024 года.

«Очень мало реальных шансов на то, что Запад сможет продержаться дольше России и заставить её согласиться на мир на украинских условиях», — пишет Responsible Statecraft, призывая Белый дом не надеяться на то, что время улучшит положение Украины, потому что «время не на её стороне», и в будущем позиция Киева для переговоров вполне может быть намного хуже, чем сейчас.

Учитывая, что Россия сейчас имеет преимущество на поле боя и чувствует, что время на её стороне, чтобы подтолкнуть Москву сесть за стол переговоров, Вашингтону придётся предложить ей несколько серьёзных стимулов. В том числе необходимо продемонстрировать, что США готовы удовлетворить озабоченность России по поводу угрозы своей безопасности со стороны НАТО и согласиться на нейтральный статус Украины. Более того, антироссийские санкции придётся по крайней мере ослабить, если не приостановить. Что касается вопроса о территориях, единственным возможным путём продвижения издание называет отсрочку этого вопроса до будущих переговоров под эгидой ООН.

Подобное соглашение было бы крайне болезненным как для Украины, так и для администрации Байдена. Но сохранение независимости 80% территории Украины необходимо рассматривать как реальную победу, так как это лучше альтернативы — войны на истощение, которая в конечном итоге всё равно приведёт к поражению Украины.

«Очень мало реальных шансов на то, что Запад сможет продержаться дольше России и заставить её согласиться на мир на украинских условиях», — пишет Responsible Statecraft, призывая Белый дом не надеяться на то, что время улучшит положение Украины, потому что «время не на её стороне», и в будущем позиция Киева для переговоров вполне может быть намного хуже, чем сейчас.