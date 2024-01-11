JF: «плата за глупость» — сорвав переговоры Москвы и Киева в марте 2022-го, Запад сделал Россию сильнее

Не дав Украине пойти на переговоры с Россией в марте 2022 года, Запад сделал хуже себе и Киеву, заявила экс-подполковник США Карен Квятковски в интервью Judging Freedom. Теперь, когда стороны вновь сядут за стол переговоров, ситуация будет совершенно иной: за это время Россия усовершенствовала свои вооружённые силы и преодолела санкции, а Украина получила целое поколение погибших мужчин и разрушенную экономику.

Насколько серьёзную ошибку совершили США и Великобритания, вмешавшись в эти переговоры (между Россией и Украиной в марте 2022 года. — ИноТВ)?

КАРЕН КВЯТКОВСКИ, экс-аналитик Пентагона, подполковник ВВС США: По-моему, это просто преступление — поощрять войну, в которой гибнут и за которую платят другие люди, притом что мир был практически у них в руках. Люди говорят, что у них был готовый мирный договор, на который согласились обе стороны. И, кажется, Украина была готова его принять.

Это лишний раз показывает, что мы живём в постоянно изменяющемся мире. Понимаете, тогда было самое время для заключения мира, но мы не позволили этому случиться. Теперь же, когда стороны придут к миру, Украина многое потеряет, потому что Россия уже не та, что была раньше. Её вооруженные силы стали намного лучше. Она не использует наёмников — она полагается на свои регулярные силы. Её военное производство прекрасно развилось. Она пережила западные санкции и процветает. Это совершенно другая страна, нежели та, которой она была два года назад. И всё это можно было бы предотвратить, если бы наше руководство следовало тому, о чём оно говорит. Тогда бы наступил мир, и России бы не пришлось усиливать свою военную мощь, свою стратегию и проводить мобилизацию общества, как она это сделала. Так мы расплачиваемся за свою глупость.

Верно. С тех пор, как Борис Джонсон прилетел в Киев и сказал: «Мы с президентом Байденом поддержим вас. Не соглашайтесь на эту чушь, не поддавайтесь России», 10 миллионов украинцев бежали из страны, и, как вы отметили, Карен, полмиллиона молодых украинских мужчин либо погибли, либо стали инвалидами настолько, что больше не могут вернуться в армию. Если, предположим, эта война закончится завтра и Украина попытается вернуться к нормальной экономической деятельности, то у неё не будет целого поколения молодых людей, будь то таксисты, рабочие заводов, фермеры, учителя или студенты — их просто не будет, и некому будет управлять этими рычагами экономической деятельности.

КАРЕН КВЯТКОВСКИ: Всё верно. И их уже не вернуть — потеряно целое поколение, которое не вернуть назад. А те, кто получил ранения, будут нуждаться в уходе, финансируемом государством, как это обычно и происходит — они будут нуждаться в помощи всю свою жизнь, и большинство из них не будут такими продуктивными, какими могли бы быть.

А в современных военных действиях, на той же Украине, мы можем выхаживать людей — так что ранения, которые люди могут пережить в современной войне, просто ужасны. Многие из этих людей, с точки зрения экономической продуктивности, будут бременем для тех, кто останется. А останутся женщины и дети без отцов и братьев.

Хотя многие люди в любом случае не вернутся домой. Многие украинские беженцы в Европе, живущие в Германии, Польше и других странах, не собираются возвращаться. Потому что они умнее нас. Они понимают, что то, что случилось с Украиной, необратимо. Потребуется не одно поколение, чтобы вернуть страну на прежний уровень.

Дата выхода в эфир 10 января 2024 года.