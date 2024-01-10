TCN: в Вашингтоне злятся, когда слышат про коррупцию на Украине — «это значит, что вы говорите правду»

Украина не выиграет, сколько бы денег США в неё ни влили, — однако в Вашингтоне упорно отказываются признавать этот факт, уверен политический обозреватель Такер Карлсон. Более того, если кто-то из политиков осмеливается публично заговорить про поражение или коррупцию на Украине, на него тут же обрушивается шквал критики: «А если они злятся — это значит, что вы говорите правду», — уверен Такер.

Война на Украине официально вступила в свою бессмысленную и разрушительную фазу. И, конечно, всё, что бессмысленно и разрушительно, по определению является злом. Но вот мы здесь. Украина не может победить. Численность населения России гораздо больше, и эта страна имеет гораздо более глубокий промышленный потенциал. Это было очевидно уже спустя несколько часов после начала конфликта, и это неоспоримо сейчас.

Это ставит администрацию Байдена в очень неудобное положение, потому что Джо Байден пообещал Зеленскому вашу поддержку, ваши деньги и, возможно, ваших детей на «столько, сколько потребуется». Но это не имеет никакого смысла. У США больше нет денег, чтобы отдавать их Украине или кому-либо ещё, поэтому это обещание нужно взять обратно — и постепенно так оно и происходит. На днях пресс-секретаря Госдепартамента спросили, как долго мы будем поддерживать Украину и что эта поддержка из себя представляет? И он ответил, мол, вообще-то мы собираемся начать поставлять Зеленскому меньше денег. Вот.

МЭТТЬЮ МИЛЛЕР, пресс-секретарь Госдепа США: Мы всегда чётко заявляли, что хотим, чтобы Украина была независимой страной, то есть чтобы она могла сама за себя постоять. Мы продолжим поддерживать Украину. Это политика США, потому что…

ЖУРНАЛИСТ: Столько, сколько потребуется?

МЭТТЬЮ МИЛЛЕР: Столько, сколько потребуется. Но это не значит, что мы будем продолжать поддерживать её на том же уровне военного финансирования, что и в 2022 и 2023 годах. Мы не считаем, что это необходимо, потому что цель состоит в том, чтобы в конечном итоге сделать Украину, как я уже сказал, самостоятельной: помочь Украине создать собственную промышленную базу и собственный ВПК, чтобы она могла самостоятельно финансировать, создавать и приобретать боеприпасы.

Но мы ещё не достигли этого уровня. И именно поэтому так важно, чтобы конгресс принял законопроект о дополнительном финансировании — потому что мы ещё не достигли того уровня, когда Украина сможет защищать себя самостоятельно.

Вы это видели? Так хорошо, что хочется посмотреть дважды. Обратите внимание, что он смотрит вниз — так делают, когда врут. Что он, разумеется, и делает. Но кое-что не является ложью: Украина восстановит свою промышленную базу. Серьёзно? Но ведь целое поколение украинцев убито. Страна превратилась в руины. Как же это произойдёт? С восстановлением промышленной базы им поможет BlackRock и множество других спонсоров Демократической партии. В этом вся суть.

Это совершенно очевидно для всех. Странно только, что никто в Вашингтоне не говорит об этом публично. За исключением одного сенатора от штата Огайо по имени Джей Ди Вэнс. Недавно он указал на то, что было очевидно уже два года: Украина — самая коррумпированная страна в Европе. Никто, кроме США, этого не отрицает, как и тот факт, что Зеленский, какими бы ни были его заслуги, вероятно, не тот человек, которому стоит доверять сотни миллиардов долларов.

Что ж, коллеги Вэнса просто взбесились. Они ведь обожают Зеленского! Кажется, они уже любят его в буквальном смысле этого слова. Это люди с довольно специфическими вкусами, которые в некоторых случаях переносят на Зеленского свои потаённые желания. Ох уж этот очаровательный медвежонок! В общем, они разозлились на Джей Ди Вэнса за эти слова. А теперь посмотрите это видео и спросите себя, заслуживает ли Джей Ди Вэнс такого гнева или он говорил правду?

ДЖЕЙ ДИ ВЭНС, сенатор США: К тому моменту, когда всё это закончится, мы потратим на украинский конфликт примерно полтриллиона долларов. А между тем в нашей собственной стране находятся люди, которые говорят, что нам нужно сократить социальное обеспечение. Находятся люди, которые хотят сократить социальное обеспечение, оставить наших пожилых людей в нищете. Для чего? Чтобы очередной министр Зеленского смог купить себе яхту побольше. Идите к чёрту! Не дождётесь.

Они возненавидели его за эти слова. Более того, один из его коллег, с которым он, судя по всему, неплохо ладит, тут же осудил это как «чушь собачью», но, конечно же, никак не опроверг. Однако все знают: если они злятся — это значит, что вы говорите правду.

Дата выхода в эфир 10 января 2024 года.