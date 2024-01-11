Reuters: в НАТО пообещали Украине дальнейшую помощь «на миллиарды евро» в 2024 году

Встреча представителей стран НАТО и Украины в среду закончилась обещанием альянса продолжать оказывать Киеву «крупную военную, экономическую и гуманитарную помощь» в новом году, передаёт Reuters. Сообщается, что западные союзники наметили планы по предоставлению Украине «миллиардов евро дополнительных возможностей» в 2024 году.

По результатам прошедшей в среду встречи между странами НАТО и Украиной западные союзники дали понять, что продолжат оказывать Киеву «крупную военную, экономическую и гуманитарную помощь» в военном конфликте, сообщает Reuters. По словам представителей альянса, страны-участницы наметили планы по предоставлению Украине «миллиардов евро дополнительных возможностей» в 2024 году. Что конкретно представляет из себя помощь и о каких точных суммах идёт речь, в заявлении не сообщается.

Как отметил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в то время как Москва усиливает военные действия, союзники по НАТО активно стараются заниматься укреплением противовоздушной обороны Украины. Встреча альянса с представителями Киева была проведена по просьбе Украины, добавляет издание.