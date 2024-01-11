Reuters: в НАТО пообещали Украине дальнейшую помощь «на миллиарды евро» в 2024 году

10:41
СВР: в США полагают, что российские стипендиаты могут стать пятой колонной
В США полагают, что российские стипендиаты американских программ смогут стать стержнем пятой колонны при «должной обработке», заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России со ссылкой на её главу Сергея Нарышкина.
10:38
СВР: США хватаются за малейшую возможность раскачать ситуацию в России
Соединённые Штаты в преддверии выборов президента России хватаются за малейшую возможность раскачки ситуации в России.
10:36
RT опубликовал видео работы российского снайпера на Купянском направлении
Военный корреспондент RT Александр Симонов опубликовал видео работы российского снайпера на Купянском направлении
10:34
Ничушкин признан первой звездой дня в НХЛ
Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин признан первой звездой игрового дня в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
10:32
Walla: «Маккаби» может отказаться от трансфера Лесового из-за санкций
Переход нападающего «Динамо» Даниила Лесового в «Маккаби» из Хайфы находится под угрозой срыва.
10:28
Путин пообещал однажды побывать на Курилах
Президент России Владимир Путин пообещал, что когда-нибудь посетит Курилы.
10:27
Врач Горенков: гипертоникам при перепадах давления надо менять дозу лекарств
Доктор медицинских наук главный внештатный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике (семейной медицине) Роман Горенков посоветовал метеозависимым людям при резких изменениях погоды уменьшить физические и умственные нагрузки, больше отдыхать и высыпаться.
10:25
СК возбудил дело на Кубани из-за привязанного к больничной койке пациента
Следователи возбудили уголовное дело в отношении медсестры и санитарки районной больницы в станице Полтавской на Кубани, привязавших к больничной койке пожилого мужчину.
10:20
Синоптик Ильин предупредил об ультраполярном арктическом вторжении
Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о погоде в столице до конца недели.
10:19
Международная федерация хоккея отстранила сборную Израиля от турниров
Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение отстранить сборную Израиля от соревнований под эгидой организации.
10:15
На выставке «Россия» 11 января проходит День Белгородской области
На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве 11 января проходит День Белгородской области.
10:14
Путин назвал несправедливой критику Минфина по финансированию системы ЖКХ
Президент России Владимир Путин назвал несправедливой критику в адрес Минфина по теме финансирования системы ЖКХ.
10:12
Зеленский приехал в Эстонию
Владимир Зеленский прибыл с визитом в Таллин.
10:09
Черчесов: Алексею Миранчуку не всегда хватало стабильности и спортивной злости
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказал своё мнение о полузащитнике «Аталанты» Алексее Миранчуке.
10:06
В Москве стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников
Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников начался в Москве.
10:05
Руководитель Главгосэкспертизы: ИИ не сможет полностью заменить человека
Руководитель Главгосэкспертизы Игорь Манылов выразил мнение, что стремительно развивающиеся нейросети всё же никогда не смогут полностью заменить проектировщиков и экспертов.
10:04
Терапевт Минина: перед крещенскими купаниями необходимо закаливание
Терапевт Ольга Минина дала рекомендации россиянам, которые планируют принять участие в крещенских купаниях.
10:02
Путин: действия ЦБ и правительства направлены на подавление инфляции
Действия Центробанка и российского правительства направлены на подавление инфляции, заявил президент России Владимир Путин.
09:58
В ВМС Британии заявили об инциденте в Аравийском море
Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) заявил в своих социальных сетях о происшествии в Оманском заливе Аравийского моря.
09:52
Йокич побил уникальное достижение Джеймса в НБА
Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич отметился очередным достижением в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Юта Джаз».
09:44
В подконтрольных Киеву районах Запорожской области зафиксировали повреждения
На территории подконтрольных Киеву районов Запорожской области повреждён ряд объектов инфраструктуры, заявил назначенный Украиной глава военной администрации региона Юрий Малашко.
09:44
Курс доллара на Мосбирже опустился до 89 рублей
Курс доллара на Мосбирже опустился до 89 рублей впервые с 29 декабря 2023 года.
09:37
Агент Ахметова: «Краснодар» не сдержал обещания
Ираклий Гегечкори, представляющий интересы полузащитника Ильзата Ахметова, прокомментировал переход своего клиента из «Краснодара» в «Зенит».
09:35
Абрамченко назвала человеческий фактор главной причиной лесных пожаров в России
Российский вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что человеческий фактор остаётся главной причиной лесных пожаров в стране.
09:34
Путин объяснил рост цен на яйца увеличением их потребления
Президент России Владимир Путин объяснил рост цен на яйца увеличением спроса на них и ростом доходов населения.
09:26
Собянин: 25 московских проектов из сферы технологий получили премии в 2023 году
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в минувшем 2023 году 25 столичных проектов из сферы технологий были удостоены международных и российских премий.
09:25
Путин высказался о росте экономики России по итогам 2023 года
Президент России Владимир Путин высказался о росте российской экономики по итогам 2023 года.
09:20
Георгиев признан первой звездой матча НХЛ с «Вегасом», Ничушкин — второй
Стали известны имена лучших игроков по итогам матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Колорадо Эвеланш» и «Вегас Голден Найтс».
09:18
Путин заявил, что ключевая ставка ЦБ в нынешнем виде — временная
Президент России Владимир Путин заверил, что текущая ключевая ставка Центробанка носит временный характер.
09:15
СК возбудил дело после ДТП с минивэном в Пензенской области
Следователи возбудили уголовное дело по факту столкновения грузовика и микроавтобуса в Пензенской области, в результате чего, согласно обновлённой информации, погибли восемь человек.
09:02
Марочко: ВСУ увеличили использование БПЛА кустарного производства
Подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ увеличили использование кустарных беспилотников на Краснолиманском участке фронта.
09:02
Дубль Ничушкина принёс «Колорадо» победу над «Вегасом» в матче НХЛ
«Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
09:01
В результате атаки ВСУ на Тульскую область беспилотниками никто не пострадал
Перехваченный над Тульской областью украинский БПЛА не принёс разрушений и жертв, заявили в Министерстве по региональной безопасности.
08:52
Черчесов: на тему работы в «Спартаке» ни с кем не общался
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможном возвращении в «Спартак».
08:52
Путин назвал российскую экономику первой в Европе
Российская экономика стала первой в Европе и пятой в мире по паритету покупательной способности, заявил президент России Владимир Путин.
08:44
Российский артиллерист: «противник сдулся» на Южно-Донецком направлении
Артиллерист группировки «Восток» с позывным Машук заявил, что «противник сдулся» на Южно-Донецком направлении.
08:38
Пленный солдат ВСУ Калиниченко: тела военных лежат в окопах и блиндажах
Сдавшийся в плен и благодаря этому выживший украинский военнопленный Роман Калиниченко заявил, что поля на линии боевого соприкосновения усеяны телами украинских военных.
08:37
Крооса освистали в Саудовской Аравии на матче Суперкубка Испании
Полузащитник «Реала» Тони Кроос был освистан фанатами в полуфинальном матче Суперкубка Испании с «Атлетиком».
08:35
Посол России: власти Эквадора контролируют ситуацию в Кито
Власти Эквадора полностью контролируют ситуацию в столице республики Кито на фоне вспышки насилия, заявил посол России в стране Владимир Спринчан.
08:27
В Харькове заявили о повреждении производственного предприятия
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о повреждении производственного предприятия.
08:20
Армия Израиля ведёт бой с палестинским сопротивлением в Дженине
Вооружённые бои между бойцами палестинского сопротивления и военнослужащими Израиля возобновились в восточной части города Дженин.
08:20
«РБ Спорт»: Глушаков проведёт сбор в ОАЭ с «Ростовом»
Бывший футболист «Спартака» Денис Глушаков проведёт первый сбор в ОАЭ с «Ростовом».
08:15
Украинский БПЛА пробил кровлю нежилого здания в Воронежской области
Украинский беспилотник ночью пробил кровлю нежилого здания в одном из муниципалитетов Воронежской области, заявил губернатор региона Александр Гусев.
08:12
Володин: законопроекты о запрете треш-стримов рассмотрят в приоритетном порядке
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что законопроекты о запрете треш-стримов депутаты Госдумы рассмотрят в весеннюю сессию в приоритетном порядке.
08:06
Во время ЧП на станции «Рижская» в Москве были нарушены правила безопасности
В Московской транспортной прокуратуре сообщили RT, что расследование ЧП со сбитием людей на железнодорожной станции «Рижская» выявило нарушения правил эксплуатации железных дорог.
08:06
Рэпер Vacio заявил, что никогда не был приверженцем ЛГБТ-сообщества
Рэпер Николай Васильев, известный также под псевдонимом Vacio, заявил, что никогда не пропагандировал ЛГБТ*.
08:05
Касаткина без борьбы вышла в полуфинал турнира в Аделаиде
Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в полуфинал турнира WTA 500 в Аделаиде.
07:58
Марочко: ВСУ несут потери в неудачных контратаках на Купянском участке
Военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что армия Киева несёт потери в неудачных контратаках в районе населённого пункта Синьковка на Купянском участке фронта.
07:49
Ничушкин оформил дубль в матче НХЛ с «Вегасом»
Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин отметился забитыми шайбами в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вегас Голден Найтс».
07:41
Fox News: тайная госпитализация Остина указала России на слабости США
Ситуация с тайной госпитализацией главы Пентагона Ллойда Остина указала России на слабости США.