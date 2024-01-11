Military Watch: Украина рискует остаться без истребителей Су-27
Украинские власти подтвердили гибель двух лётчиков-истребителей в ходе недавних боевых действий, причём одним из погибших оказался один из самых опытных ветеранов ВВС — заместитель командира 39-й бригады тактической авиации. Как пишет Military Watch, данная бригада располагает наиболее боеспособными истребителями Су-27, которые на момент распада СССР считались самыми грозными в Европе.
Издание отмечает, что противоречивые сообщения указывают на то, что три или два из оставшихся на Украине Су-27 были сбиты в последнюю неделю декабря. В отличие от более лёгких МиГ-29, поставленных Киеву десятками со всей Восточной Европы, Су-27 не используется ни в одной западной стране, вследствие чего данные потери являются невосполнимыми.
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