Три или два из оставшихся на Украине Су-27 были сбиты в последнюю неделю декабря. Как пишет Military Watch, в отличие от более лёгких МиГ-29, поставленных Киеву десятками со всей Восточной Европы, Су-27 не используется ни в одной западной стране, вследствие чего данные потери являются невосполнимыми. Кроме того, ослабление наземной противовоздушной обороны ВСУ позволит российским лётчикам увереннее действовать как при поражении наземных целей, так и при ударах по оставшимся истребительным частям Украины.

Украинские власти подтвердили гибель двух лётчиков-истребителей в ходе недавних боевых действий, причём одним из погибших оказался один из самых опытных ветеранов ВВС — заместитель командира 39-й бригады тактической авиации. Как пишет Military Watch, данная бригада располагает наиболее боеспособными истребителями Су-27, которые на момент распада СССР считались самыми грозными в Европе.

Издание отмечает, что противоречивые сообщения указывают на то, что три или два из оставшихся на Украине Су-27 были сбиты в последнюю неделю декабря. В отличие от более лёгких МиГ-29, поставленных Киеву десятками со всей Восточной Европы, Су-27 не используется ни в одной западной стране, вследствие чего данные потери являются невосполнимыми.

Россияне используют Су-35, которые представляют собой усовершенствованную версию Су-27, а их авионика, вооружение и материалы планера технологически опережают оригинал примерно на 25 лет. Украинские же истребители столкнулись с начала конфликта с ошеломляющими технологическими недостатками из-за полного отсутствия постсоветских классов истребителей. Ожидается, что ситуация не изменится, поскольку западные партнёры предлагали лишь столь же устаревшие варианты F-16, которые считаются гораздо менее боеспособными, чем Су-27.

Кроме того, ослабление наземной противовоздушной обороны Украины также позволяет российским истребительным подразделениям идти на больший риск как при поражении наземных целей, так и при ударах по оставшимся истребительным частям Украины.