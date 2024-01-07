Кошмар наяву: американский пассажирский самолёт начал разваливаться в воздухе

Прямо во время полёта у самолёта Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines выпало окно, и части фюзеляжа разлетелись на куски, сообщает немецкий телеканал Das Erste. В итоге спустя 19 минут после взлёта авиалайнеру пришлось вернуться в порт. После этого инцидента американская авиакомпания на время сняла с эксплуатации все свои самолёты этого типа. Они должны пройти проверку, прежде чем смогут снова подняться в воздух.

Кошмарный сценарий стал реальностью: прямо во время полёта у самолёта Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines выпало окно, и части фюзеляжа разлетелись на куски, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Вскоре после того, как самолёт вылетел из Портленда в штате Орегон, пилот сообщил об аварийной ситуации с внезапной потерей давления в салоне.

Один из пассажиров прислал на телеканал KATU-TV фотографию, на которой видно зияющее отверстие в боковой части самолёта рядом с несколькими креслами. Также там было вырвано окно. По рассказам пассажиров, в задней левой части самолёта внезапно раздался громкий удар: «Раздался шипящий звук, а затем немедленно выпали все кислородные маски». Из-за перепада давления у мальчика, который сидел с матерью рядом с вырванным окном, порвалась и улетела рубашка.

Согласно полётным данным, в момент инцидента «Боинг» со 171 пассажиром и шестью членами экипажа находился на высоте 4876 метров. Самолёт вернулся на землю через 19 минут после взлёта.

В качестве меры предосторожности каждый из 65 самолётов будет тщательно проверен, прежде чем их снова допустят к полётам, заявил генеральный директор компании Alaska Airlines Бен Миникуччи. Он выразил соболезнования людям, находившимся на борту самолёта, которому пришлось совершить экстренную посадку в пятницу (по местному времени).

В связи с этой ситуацией Федеральное управление гражданской авиации США распорядилось временно отменить полёты для ряда самолётов Boeing 737 MAX 9. Ведомство требует немедленной проверки авиалайнеров, прежде чем они снова смогут летать. Распоряжение затрагивает 171 самолёт, эксплуатируемый американскими авиакомпаниями или на территории США. Производитель Boeing пообещал сотрудничать с ведомством и заявил, что собирает дополнительную информацию.

Серия MAX компании Boeing уже несколько раз попадала в печальные заголовки в прошлом: в 2018 и 2019 годах разбились два самолёта MAX-8, в результате чего погибли в общей сложности 346 человек. В итоге все самолёты MAX-8 и MAX-9 были отстранены от полётов по всему миру почти на два года. Самолётам разрешили снова взлетать только после того, как Boeing отрегулировал автоматическую систему управления полётом, которая была причастна к крушениям.

В прошлом году поставки самолётов MAX были временно прерваны для устранения производственных дефектов: в декабре компания попросила авиакомпании проверить самолёты на предмет возможного ослабления винта в системе управления рулём, отмечает Das Erste.