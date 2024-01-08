Bloomberg: расширение БРИКС бросает вызов западным санкциям

В этом году БРИКС пополнился пятью новыми участниками, включая ОАЭ и Саудовскую Аравию. Обновлённый блок сможет оказаться очень эффективным в некоторых финансовых областях, которые помогут ему меньше зависеть от доллара, а также игнорировать экономические ограничения США и их союзников, пишет обозреватель Bloomberg Михир Шарма.
В этом году БРИКС принял в свои ряды Эфиопию, Египет, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Существует вероятность, что обновлённый блок сможет оказаться необычайно эффективным в «очень специфических областях», пишет обозреватель Bloomberg Михир Шарма.
Одним из них является финансирование инфраструктуры. Новый банк развития (НБР), созданный в рамках БРИКС, занимается проектами в развивающихся странах без оглядки на западные нормы. Его руководство надеется, что присоединение к организации ближневосточных богатых нефтью государств позволит увеличить приток капитала, отмечает публицист.
Кроме того, НБР может помочь БРИКС+ сократить зависимость от доллара. Почти четверть его кредитов выдаётся в местной валюте, которую предпочитают правительства этих стран. Эти меры вряд ли приведут к полной дедолларизации, но являются первым шагом к созданию отдельных, меньших денежных потоков, которые не подпадают под санкции США. А это является важным приоритетом для России, которая председательствует в организации с начала года, рассуждает аналитик.
«Увеличение БРИКС вдвое не сделает его более серьёзной угрозой для Запада, но может уменьшить его влияние на такие страны, как Россия или Иран. А учитывая конфликты, полыхающие в Газе и на Украине, это не мелочь», — отмечает Шарма.
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