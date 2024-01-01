США намеренно добиваются расширения конфликта между Израилем и ХАМАС, которое может привести мир к третьей мировой войне, считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. По его убеждению, все действия США на Ближнем Востоке направлены против Ирана — которым с давних пор одержимы американские власти. Однако теперь американцы нацелились на Иран из-за его связей с Россией и Китаем и желания вступить в БРИКС.

США намеренно добиваются расширения конфликта между Израилем и ХАМАС, которое может привести мир к третьей мировой войне, считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. По его убеждению, американское «глубинное государство» оказывает давление на Израиль и другие страны с целью продления и расширения конфликта в угоду своим собственным интересам.

Филиппо упоминает, в частности, «странную операцию» Соединённых Штатов в Красном море под названием Prosperity Guardian, дистанцироваться от которой предпочли даже такие союзники США, как Италия, Франция и Испания. Хотя декларируемой целью США является обеспечение безопасности прохождения судов, на делеэта инициатива направлена скорее на обострение ситуации, чем на её разрешение, уверен политик.

Филиппо подчёркивает, что на деле все действия США на Ближнем Востоке направлены против Ирана — которым с давних пор одержимы американские власти. По его словам, в западной прессе снова начинают появляться статьи, пугающие читателей новостями о развитии иранской ядерной программы. При этом, как обращает внимание экс-евродепутат, подобные материалы выходят в прессе уже более двух десятилетий.

Тем временем, борьба с Ираном не рассматривается в Америке в отрыве от борьбы с Россией и Китаем, отмечает политик. Китай, Россия и Иран рассматриваются как долгосрочные проблемы для Соединённых Штатов, поскольку эти страны всё больше сотрудничают и работают в тесном взаимодействии.

Более того, США даже вернули в медийное поле выражение «ось зла», впервые использованное экс-президентом США Джорждем Бушем — младшим в 2002 году в адрес трёх стран: Ирака, Северной Кореи и Ирана. Сегодняшняя «ось зла» в видении США также состоит из трёх стран, только одна из которых осталась неизменной: Иран. Место двух других точек оси заняли Россия и Китай.

«Почему? Потому что в скором времени Иран официально присоединится к БРИКС», — объясняет Филиппо.

В этой связи глава партии призывает Францию не участвовать в «американской игре» и увидеть в странах БРИКС не врагов, а незаменимых партнёров. «Они набрали такой экономический и геополитический вес, что было бы сумасшествием и самоубийством… считать их врагами на всю жизнь», — настаивает политик.