Le Figaro: блоковое мышление, страны Юга и ХАМАС — в мировую политику возвращаются 1960-е

Французский политолог Гийом Лаган в статье для Le Figaro отмечает, что нынешние события на международной арене весьма похожи на то, что происходило в 1960-е годы. Тогда тоже царило противостояние между блоками, страны глобального Юга обретали мощь и критиковали Запад, и с трибуны ООН звучала тема арабо-израильского конфликта.

Международная жизнь сегодня всё больше похожа на 1960-е годы, считает французский политолог Гийом Лаган. В своей статье для Le Figaro он проводит параллели между эпохами: вернулось российско-американское противостояние, мощь Юга растёт, а израильско-палестинский конфликт снова на повестке дня.

Прежде всего, он отмечает возвращение после начала российской спецоперации на Украине блоковой логики мировой политики. Он сравнивает нынешнюю ситуацию на Украине с Вьетнамом, где тоже происходило противостояние между Вашингтоном и Москвой.

Плюс во время президентского срока Дональда Трампа обострилось и противостояние между США и Китаем. Китай стал агрессивно расти при Си Цзиньпине, что губительно для «американской империи». США, в свою очередь, наращивают военные, технологические и коммерческие союзы против Китая, что возвращает к временам холодной войны.

Второй фактор, который напоминает 1960-е годы, — это рост могущества стран Юга. В 1960-е годы на карте мира при поддержке движения неприсоединения появилось 52 государства. И они в дальнейшем активно критиковали свои прежние метрополии. Сегодня же, по мнению политолога, роль движения неприсоединения выполняет БРИКС. За счёт своей программы и расширения эта группа представляет собой полюс враждебности «Западному Северу» со стороны «глобального Юга».

Наконец, третья черта, которая роднит нынешнее время с 1960-ми, это выход на первый план израильско-палестинского конфликта. Причём атака ХАМАС произошла почти через 50 лет после войны Судного дня. Как и на Генеральной Ассамблее в 1960-е годы, враждебность к сионизму вновь стала общей темой южных государств и российско-китайской оси, отмечает автор статьи. Китай обвиняет Штаты в накале ситуации, левые радикалы в западных странах проводят демонстрации в поддержку Газы.

«История повторяется сначала как трагедия, затем как фарс», — напоминает политолог знаменитый афоризм. Это возвращение в 1960-е годы наполнено противоречиями. Хотя Китай остаётся коммунистическим, он не экспортирует свою модель, а его экономика открыта. Но автор статьи отмечает, что сегодня в принципе отношение к идеологии изменилось. Раскол между Россией и Китаем в своё время случился из-за разной интерпретации работ Сталина. Сегодня же общества больше сконцентрированы на мимолётных идеях.

Второе противоречие автор статьи видит в том, что нынешнее движение стран третьего мира обвиняет Запад в преступлениях, «которых он больше не совершает». В мире ещё осталось несколько зависимых территорий, например у Франции. Но по существу программа деколонизации выполнена. Однако же страны Юга нападают на Запад, обвиняя его в доминировании западного империализма. Богатство Запада продолжает сокращаться: страны «Большой семерки» сейчас составляют лишь 30% мирового ВВП по сравнению с 70% в 1970 году.

Наконец, что касается ХАМАС, то в его случае на сегодняшний день политолог отмечает отсутствие прочной идейной базы. По его словам, исламистская программа если и держится в определённых странах, то за счёт популизма.

«В целом возвращение в 1960-е годы снова напоминает предсказание Фрэнсиса Фукуямы о «конце истории», — пишет автор статьи в Le Figaro. Вот только, возможно, древние греки не были так уж не правы со своим видением циклической смены эпох, отмечает он.