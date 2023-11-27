Мир выходит из-под западного господства, и потеря доминирующего положения главным образом ударит по Европе, считает обозреватель Le Point Жерар Аро. По его словам, демографический кризис, средний экономический рост и «утечка мозгов» в США приведут к тому, что европейские страны станут скорее туристическим направлением и домом престарелых.

Становление новых мировых держав, таких как Китай, Индия, Россия, Турция, Бразилия, означает конец «западного господства» — краткого периода после падения СССР, когда Запад под руководством США диктовал остальному миру свою волю, пишет обозреватель Le Point Жерар Аро. Ведущие мировые державы не проявляли осторожности, настолько их доминирование казалось им естественным и благотворным. Они выступали за «мир, основанный на правилах», и «распространение прав человека и демократии», не признаваясь себе в том, что их действия зачастую противоречили этим заявлениям.

Однако после того, как украинский конфликт вернул западные страны к войне XIX века, они осмеливаются даже критиковать эту демократию, которую раньше каждая из них прославляла. Мир освобождается от западного контроля, но США, в отличие от Европы, не ожидает неизбежный упадок. Америка сохраняет ряд традиционных преимуществ: мировой финансовый центр в Нью-Йорке, отличные университеты, выдающиеся исследовательские центры и предпринимательский дух. Она предлагает инвесторам большой рынок, неиссякаемую и дешёвую рабочую силу и полную налоговую и правовую безопасность. Наконец, США поняли прелесть промышленной политики и протекционизма, что позволяет переманивать к себе многие иностранные компании.

Гегемонии доллара постоянно пророчат конец, однако все попытки её оспорить разбились о невозможность его заменить, указывает автор статьи. Индия покупает российскую нефть за рупии, но Москва не знает, что с ними делать, и копит их в Нью-Дели. В 2022 году на долю доллара приходилось 58,4% мировых запасов валюты и 47,6% международных транзакций. Для китайского юаня те же показатели составили соответственно 2,45% и 10%, причём эксперты говорят о кризисе экономики КНР, который может оказаться структурным.

Другое дело Европа: американские и азиатские партнёры видят в ней, безусловно, богатый регион, который при этом постепенно отходит на второй план благодаря возвращению Азии, мечтающей вернуть себе звание самого богатого региона. Средний уровень экономического роста и усугубляющийся демографический кризис говорят о том, что Европа стареет и погружается в свой социально-демократический комфорт с воспоминаниями о былом величии. Она становится скорее туристическим объектом, а не центром созидания и новых идей. Повсюду в европейских странах главной силой на выборах становятся пенсионеры, а удовлетворение их требований всё больше ложится на плечи активного населения и молодёжи. Что касается ускоряющегося технологического перехода, его истоки по-прежнему находятся в Калифорнии, куда продолжают стекаться лучшие европейские учёные и инженеры: там они ищут средства и импульс, которых не могут найти в Старом Свете.

Европа множество раз доказала свою жизнеспособность, но сейчас ей как никогда нужно продемонстрировать свои навыки, чтобы не пасть жертвой истории, которую долгое время писала она сама. Однако вместо того, чтобы объединить усилия, европейские страны идут на поводу внутренних демонов. Эти государства, которые в современном мире не более чем кантоны, теряют себя в несущественных спорах, тогда как сейчас им нужны единство, перспектива и молодость, считает обозреватель Le Point.