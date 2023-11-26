Fox News: западная цивилизация терпит крах — и при такой власти Америка её точно не защитит

США всегда выступали защитником западных ценностей — но теперь эту роль выполнять уже не могут, полагает ведущий Fox Грег Гатфелд. По мнению журналиста, всему виной — бездарное руководство, которое не может даже защитить своих граждан от преступников, не говоря уже о более высоких материях.

Счастливой всем пятницы! Да понял я уже, понял — вы меня обожаете, да.

Надеюсь, у вас хорошо прошло празднование Дня благодарения — я вот отлично отпраздновал: голуби в Нью-Йорке оказались вкусные.

Поскольку сейчас праздник, я думал всё провести как-то приятно и непринуждённо — так что давайте-ка обсудим гибель западной цивилизации. А цивилизация наша, ребята, в беде: дела на Западе сейчас идут с такой же стабильностью и уверенностью, с какой Крис Кристи держится на фитболе.

Но, к несчастью, большинство людей либо этого не понимают, либо им просто плевать. Обращаюсь к тем, кому плевать: уж поверьте, очень скоро вам станет не всё равно — ведь Америка всегда была хранителем западных ценностей, но теперь это уже не так. Будем честны: мы — нация людей, которые впадают в полный ступор, если у нас разряжается смартфон.

Так что оглянитесь вокруг — и особое внимание обратите на нашу молодёжь. Вы разве видите народ, который способен за себя постоять — тем более что управляет страной дядя, который не может даже сам стоять?

Вы всё ещё думаете, что мы способны уберечь строй, который вылечил больше болезней, создал больше благ и вызволил из нищеты больше людей, чем какой-либо другой за всю историю человечества? Или же вы видите строй, который одержим идеей о том, как бы нас разделить из-за мелких обид и местоимений?

Вы видите лидеров, способных отстоять западные ценности? Нет уж, при этих уродах мы и дезодорант с зубной пастой в местной аптеке едва ли отстоим*, я уже молчу про западную цивилизацию. А за зубным кариесом наступает кариес общества.

Дата выхода в эфир 24 ноября 2023 года.

* В ряде аптечных сетей США из-за резко участившихся случаев воровства зубную пасту и дезодоранты стали закрывать в витринах (прим. ИноТВ).