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Bloomberg: с января 2024 года к БРИКС присоединятся пять новых стран

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Официальный представитель Южной Африки в БРИКС Анил Суклал заявил, что уже с января 2024 года к этому блоку присоединятся Иран, Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты, Египет и Эфиопия. По его словам, высокопоставленные посланники этих стран уже приняли участие в недавней встрече представителей БРИКС в Дурбане и будут присутствовать на новой встрече в Москве 30 января — а это можно считать «явным признаком того, что они приняли приглашение» присоединиться, сообщает Bloomberg.
Bloomberg: с января 2024 года к БРИКС присоединятся пять новых стран
AP

Количество членов БРИКС уже в ближайшее время практически удвоится после принятия таких стран, как Иран, Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты, Египет и Эфиопия. Как сообщил официальный представитель Южной Африки в БРИКС Анил Суклал, эти государства присоединятся к блоку уже с января 2024 года, пишет Bloomberg. 

По его словам, после получения официального приглашения на саммите БРИКС в августе этого года вышеупомянутые страны направили высокопоставленных посланников на недавнюю встречу представителей БРИКС в Дурбане. Кроме того, они будут присутствовать на новой встрече, которая состоится в Москве 30 января 2024 года — а это можно считать «явным признаком того, что они приняли приглашение» присоединиться, подчеркнул Суклал.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил на этой неделе, что более 30 государств хотели бы установить более тесные связи с БРИКС. В частности, самая густонаселённая африканская страна Нигерия рассматривает возможность также вступить в БРИКС уже в течение ближайших двух лет, заявил глава МИД Юсуф Туггар. 

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