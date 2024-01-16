Bloomberg: США потребуют от Украины перейти от наступления к обороне

Белый дом хочет, чтобы Украина в борьбе с Россией поменяла стратегию с наступательной на оборонительную: об этом Зеленского попросит на полях форума в Давосе помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, пишет обозреватель Bloomberg Андреас Клут. Он считает, что украинскому лидеру нужно согласиться с таким планом при условии, что западные союзники гарантируют военную помощь.

На полях Всемирного экономического форума в Давосе помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан передаст Зеленскому послание от Джо Байдена с просьбой поменять стратегию с наступательной на оборонительную, предполагает обозреватель Bloomberg Андреас Клут. Глава Украины понимает рациональность такого шага, но не хочет слышать о нём или обсуждать публично.

Трагичность положения Украины в том, считает Клут, что ради поддержания боевого духа киевской администрации приходится отрицать, что ситуация на фронте зашла в тупик, тогда как начальник ВСУ недавно сам это признал. Зеленский продолжает настаивать на предложенной в 2022 году «формуле мира», которую обсуждали во время подготовки к форуму в Давосе, хотя все участники знают, что без России и Китая у этого плана нет будущего.

Линии фронта рассказывают другую историю: контрнаступление провалилось, а российская армия хорошо укрепилась на занятой территории. Украина потеряла слишком много солдат и использовала слишком много боеприпасов для отражения воздушных атак. Хотя наступление всегда сложнее обороны, теперь она может не потянуть даже её.

В 2024 году Кремль потратит 8% ВВП на военные расходы, наращивает производство оружия на заводах и закупает его у Ирана и Северной Кореи. Украина располагает гораздо меньшим запасом вооружения: в прошлом году она получала щедрую помощь от западных союзников, однако этот энтузиазм снижается. В США и ЕС заблокированы средства общим объёмом в $110 млрд, которые должны были пойти на поддержку украинской армии. Киеву необходимо развивать собственное военное производство, но это сложно сделать из-за ударов России по заводам.

В сложившейся ситуации, считает Клут, Зеленский правильно делает, что отвечает отказом на призывы Запада к прекращению огня. По словам обозревателя, Россия воспользуется паузой для перевооружения и пополнения запасов, чтобы затем возобновить полномасштабное наступление на Украину. При этом Киев может не дождаться оружия и денег от Запада, поэтому такое перемирие равносильно последующей капитуляции.

В заключение Андреас Клут на страницах Bloomberg пишет, что Зеленскому стоит согласиться с планом Белого дома только при условии, что США и их союзники предоставят необходимую военную поддержку. И Зеленский, и Салливан понимают, что Байден должен предоставить Украине такую помощь, даже если одновременно он пытается разобраться с другой войной на Ближнем Востоке, напряжённостью в Восточной Азии и соперничеством Дональда Трампа.