Зарубежные дипломаты в Вашингтоне обеспокоены тем, что раскол между республиканцами и демократами наносит ущерб Америке как столпу демократии и глобальной стабильности. Как поясняет Politico, состояние США влияет и на другие страны. Поэтому, когда внешнеполитические вопросы решаются в Америке исключительно под воздействием внутренней борьбы за власть, доверие к США среди их партнёров значительно сокращается.

Послы в Вашингтоне предупреждают, что раскол между республиканцами и демократами ставит под угрозу национальную безопасность Америки, пишет Politico. По словам одного из европейских послов в США, ядовитая политика Америки наносит ущерб её безопасности, экономике, друзьям, а также её положению как столпа демократии и глобальной стабильности.

США — это «жирный буйвол, который пытается вздремнуть, пока приближаются голодные волки», заявил один посол в беседе с журналистом издания: «Я слышу, как в Москве стреляют пробки от шампанского» — для них это как будто Рождество каждый день.

Многие в США рассматривают президентские выборы этого года как испытание американской демократии — но для многих друзей Америки за рубежом Соединённые Штаты уже провалили это испытание. Дипломаты возмущены тем, что так много американских лидеров позволяют своему рвению в партийной политике препятствовать выполнению основных функций правительства. «Я не знаю, будут ли в ближайшие годы люди смотреть на Соединённые Штаты как на образец демократии», — отметил арабский дипломат.

Беспокойство зарубежных послов проистекает не из простого альтруизма: они переживают, потому что состояние Америки влияет и на их страны. «Когда голос Соединённых Штатов не так силён, не так сбалансирован, не так справедлив, как должен быть, тогда возникает проблема для всего мира», — пояснил бывший посол Антигуа и Барбуды в Вашингтоне Рональд Сандерс.

Дипломаты сосредоточили большую часть своей тревоги на американских дебатах о военной помощи Украине — журналиста Politico поразило, как часто даже те, чьи страны не имеют отношения к конфликту с Россией, поднимали эту тему. В частности, они критиковали решение связать вопрос о помощи Украине и помощи Израилю с вопросом о безопасности границ США. Этот шаг привёл к смешению внешнеполитического вопроса с преимущественно внутренним. Кроме того, безопасность границ и иммиграция — темы, в отношении которых необычайно высока партийная лихорадка, что затрудняет достижение соглашения. Так что теперь Украина, как и Израиль, может не получить помощь просто из-за политики поляризации.

Это правильно, когда страны обсуждают свои внешнеполитические позиции, но если все вопросы внешней политики превращаются во внутренний политический театр, Америке становится всё труднее эффективно играть свою глобальную роль в вопросах, требующих долгосрочных обязательств и политического капитала США, предупредил один европейский дипломат.

Нынешние и бывшие дипломаты говорят, что их страны сейчас более неохотно подписывают сделки с Вашингтоном из-за межпартийных разногласий. Есть опасения, что новая администрация откажется от прежних соглашений только для того, чтобы успокоить буйных избирателей, а не по законным соображениям национальной безопасности.