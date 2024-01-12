Экс-министр Франции: Запад больше не способен навязывать свои ценности

Бывший министр иностранных дел Франции Юбер Ведрин в интервью Le Figaro отмечает, что мир сильно изменился, появился глобальный Юг, страны уходят от вестфальской системы, когда геополитика определялась ограниченным кругом людей в 5—10 ключевых державах. И Запад теперь больше не может навязывать остальным свои ценности, уверяет он.

Бывший министр иностранных дел Франции Юбер Ведрин опубликовал книгу, в которой исследовал личности великих дипломатов «от Мазарини до Сергея Лаврова». В интервью Le Figaro он отмечает, что, хотя сегодня переговоры идут в мире на постоянной основе, фигура «великих переговорщиков» исчезает.

Даже Кофи Аннана и Сергея Лаврова он причисляет уже к новой эпохе. Классическая эпоха вестфальской системы отличалась тем, что тогда решения принимались ограниченным числом лиц в 5—10 странах без особенной оглядки на общественное мнение. Россия и Османская империя то входили в этот список ключевых стран, то нет. Сейчас же идёт тенденция к тому, чтобы уйти от главенства национальных государств, хотя именно на этой системе долгое время был построен баланс сил.

По словам Ведрина, Франция заинтересована в том, чтобы её министерство иностранных дел было сильным, но в итоге, наоборот, оно страдает от сокращений бюджета. А это означает закрытие французских институтов, остановку стипендиальных программ и так далее в других странах. Между тем они нужны для поддержания авторитета и влияния Франции за рубежом.

Мир сейчас изменился, отмечает дипломат, и первую линию противостояния он видит между теми, кто отстаивает экологическую повестку, и теми, кто ей противодействует. По его словам, конференции по изменению климата вскоре станут самыми важными международными саммитами, важнее, чем Генеральная Ассамблея ООН или G20. При этом геополитика будет строиться вокруг противостояния США и Китая. Что касается России и украинского конфликта, Европе будет сложнее, чем США, переосмыслить отношения с Москвой.

Запад был шокирован появлением концепции глобального Юга, ведь, по его мнению, никто не должен быть в состоянии бросить вызов западному превосходству. «Однако у них больше нет монополии на власть, и многие страны Юга заявляют, что работают над созданием постзападного мира», что видно из деклараций БРИКС или заявлений Китая. Так, например, четыре десятка стран отказались принимать чью-либо сторону в украинском конфликте. Или другой пример: нападение в секторе Газа для 1,5 млрд мусульман стало актом сопротивления Израилю. «Как мы видим, у нас больше нет возможности навязывать наше восприятие и наши ценности всем остальным», — отмечает Ведрин.

Жители Запада неоднозначно относятся к Китаю, говорит он: с одной стороны, они боятся страны, чья экономика и технологический прогресс рискуют их обогнать; с другой стороны, как только в Китае возникает проблема, Запад говорит, что этот режим вот-вот развалится. И союз Москвы, Пекина и Тегерана — это не «ось», как иногда считают, а отношения, основанные на общих интересах, уверяет дипломат.

В проблеме миграции бывший министр отмечает, что Франция однажды всё же возьмёт на вооружение политику скандинавских социал-демократов и станет выдавать право на убежище только тем, кто по-настоящему в нём нуждается. «Если бы африканцев было 20 миллионов, принять их не представляло бы проблемы; но на самом деле это 1 или 2 миллиарда человек».

Что же до вступления Украины в ЕС, то Киеву нельзя этого не обещать, отмечает Ведрин. Но при этом ещё долго это обещание будет невозможно воплотить в жизнь, потому что вступления ждут ещё несколько стран. В итоге в ЕС окажется уже 35 стран, и Европа станет менее последовательной и менее способной принимать решения. По мнению политика, избежать этого почти невозможно.

Соответственно, многие будут выступать за расширение круга вопросов, для решения которых достаточно большинства голосов, а не единогласия. «Нам было бы лучше максимально использовать существующие европейские институты, структуры и процессы как основу для компромисса между элитой и населением. А размышления о прошлом не бесполезны при подготовке к миру завтрашнего дня», — отмечает Ведрин.