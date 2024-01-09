Евросоюз настолько привык следовать за США во внешнеполитических решениях, что перестал принимать самостоятельные решения, отмечает Le Point. Европейские страны с ужасом думают о том, что в случае победы Трампа весь объём военной помощи Украине ляжет на их плечи: им не хочется покидать свой уютный рай, обеспечивающий комфортную старость вдали от потрясений.
Во внешнеполитических вопросах Европа привыкла во всём полагаться на США: даже если конфликт напрямую не затрагивает американских интересов, ЕС ждёт реакцию Вашингтона, пишет Le Point. Такая зависимость не навязана, а является сознательным выбором европейских стран.
Евросоюз с ужасом представляет, что его ждёт в случае прихода к власти Трампа на выборах 2024 года. Для Украины такой результат будет означать разгром, потому что сейчас европейские союзники не способны компенсировать отмену поставок американского оружия. Они не смогут сомкнуть ряды и принять сложные решения для роста военного производства, потому что боятся требовать от избирателей дополнительных жертв.
На Ближнем Востоке Израиль уже долгие годы нарушает международное право, создавая колонии и постоянно мешая европейским проектам развития Палестины. После начала операции в ответ на нападение ХАМАС Евросоюз закрывает глаза на насилие в отношении палестинцев и нарушение основных принципов ведения войны, не делая ничего для защиты своих ценностей и интересов, тогда как правительство Нетаньяху всё более открыто говорит о намерении провести радикальную этническую чистку на этой территории.
Такие примеры геополитической беспомощности объясняются тем, что европейские страны не хотят лишаться спокойного рая, которым наслаждались после Второй мировой войны. Они рассчитывают на покровительство США и видят в нём свободу, процветание и безопасность. У них нет желания играть такую же важную роль на международной арене: большинству достаточно комфортной старости вдали от потрясений.
Актриса, певица и телеведущая Елена Север вместе с сыновьями Юрием Киселёвым и Владимиром Киселёвым посетила Луганск и Донецк, чтобы доставить гуманитарную помощь и поддержать российских военных и мирных жителей.
В пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу заявили о возбуждении уголовного дела по факту поджога релейного шкафа двумя подростками за финансовое вознаграждение от неизвестного.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что для стабилизации ситуации с теплоснабжением в подмосковном Климовске в ЖКХ необходимо инвестировать миллиарды рублей.
Главком ВСУ Валерий Залужный выступал за проведение масштабного контрнаступления в зоне СВО ещё в 2022 году, однако Соединённые Штаты были против этого, сообщает Business Insider со ссылкой на книгу Our Enemies Will Vanish, написанную журналистом The Wall Street Journal Ярославом Трофимовым.
Эксперимент, в ходе которого будут маркироваться отдельные виды парфюмерно-косметической продукции, а также бытовой химии стартует в России с 15 января 2024 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Попытки украинских войск наносить удары по Белгороду и другим российским городам соответствуют целям, заявленным на Западе, в том числе генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и «другими личностями в Вашингтоне», считает экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.
Финансировавший «фабрику троллей» российской оппозиции фонд Free Russia* получил в 2022 году более $3,3 млн от структур, связанных с Госдепом США. Об этом стало известно из публикаций портала раскрытия отчётности американских неправительственных организаций ProPublica. В обнародованных данных, в частности, указаны суммы гонораров, выплаченных российскому оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе** и адвокату общественного деятеля Алексея Навального*** Вадиму Прохорову.
Злоумышленники просверлили восемь отверстий в строящемся газопроводе на севере Германии, пишет Der Spiegel. Газопровод должен соединить новый СПГ-терминал около города Брунсбюттель с энергетической сетью Германии. Ущерб уже оценивается в €1,6 млн, прокуратура начала расследование возможной диверсии.