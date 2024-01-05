Штрафные меры не помогут Западу одержать победу на Украине, заявил в интервью Frankfurter Allgemeine профессор истории Корнельского университета Николас Малдер. По его словам, Россия смогла адаптироваться к санкциям, да и к тому же она слишком большая и независимая во многих сферах. Поэтому это иллюзия, что её можно взять измором таким способом, заключает эксперт.

Антироссийские санкции не помогут Западу победить Россию, заявил в интервью Frankfurter Allgemeine профессор истории Корнельского университета Николас Малдер. Ведь Кремль смог приспособиться к штрафным мерам. Да и к тому же речь идёт об огромной стране.

С конца Второй мировой войны у Запада не было опыта введения торговых ограничений против экономик такого размера. При этом Россия независима в том, что касается питания, важных минералов, металлов и энергии.

Ошибочным также является распространённое на Западе мнение, что Россия — это страна-бензоколонка. У неё есть внутренний рынок внушительных размеров, и правительство финансирует себя не только за счёт экспорта газа и нефти. Поэтому это иллюзия, что Россию можно взять измором таким способом.

Единственная польза санкций заключается в том, что они несут моральную ценность. Ведь нарушения правил нельзя оставлять без наказания. Но для того чтобы такой подход был эффективным, необходимо также создать систему поощрения. Должны быть озвучены конкретные условия для отмены штрафных мер, но мы оказались сейчас в такой идеолого-геополитической ситуации, что ввести санкции гораздо проще, чем их отменить, сетует историк.