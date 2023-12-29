Forbes: Россия удержала позиции на нефтяном рынке, несмотря на все старания Запада

Попытки США и их союзников подорвать положение Москвы на глобальном нефтяном рынке провалились, пишет обозреватель Forbes Гаурав Шарма. По его словам, контрмеры, принятые Кремлём, помогли России переориентироваться на Азию, проигнорировать ценовой потолок, навязанный Вашингтоном, и обойти запрет на использование зарубежных танкеров.
Россия «потешается» над попытками США и их союзников подорвать её положение на глобальном нефтяном рынке. Оно практически не ухудшилось, несмотря на все ограничения, принятые Западом, пишет обозреватель Forbes Гаурав Шарма.
По его словам, контрмеры Кремля по перенаправлению нефтяных потоков из Европы в страны Азии, в основном Китай и Индию, оказались чрезвычайно успешными. Они помогли России сохранить третье место по добыче и второе место по экспорту чёрного золота.
Ценовой потолок в $60 за баррель, установленный Вашингтоном, также выглядит «фарсом», поскольку как индийские, так и китайские покупатели платят гораздо больше за российскую нефть. Более того, Москве удалось обойти запрет на использование танкеров стран «Большой семёрки», задействовав «теневой флот», отмечает публицист.
Пекин и Нью-Дели вряд ли потеряют интерес к российской нефти в ближайшем или среднесрочном будущем. «Таким образом, если не произойдёт существенного изменения динамики на глобальном нефтяном рынке, то 2024 год вряд ли будет чем-то отличаться от 2023 года для московской казны», — подчёркивает Шарма.
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