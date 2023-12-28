Западные санкции на российскую нефть не работают: доход от её продажи даже больше, чем до начала украинского конфликта, рассказывает Mouvement Démocratie Nouvelle. Ужесточив ограничения и наказание для тех, кто их не соблюдает, Запад рискует вызвать недовольство из-за резко взлетевших цен.

С начала СВО Запад пытается лишить Россию дохода от продажи нефти, однако он продолжает бесконтрольно расти, пишет Mouvement Démocratie Nouvelle. Введённый странами G7, ЕС и Австралией потолок цен в $60 за баррель оказался сокрушительным провалом. За закрытыми дверями западные дипломаты признают, что российская нефть не продаётся по заниженной цене: согласно данным Bloomberg, теперь Кремль получает от её продажи даже больше, чем до украинского конфликта.

Причина в ошибках при разработке санкций, которые не должны были допустить резкого скачка цен на нефтяном рынке. России запрещено напрямую экспортировать нефть на Запад, однако вместо глобального эмбарго речь идёт об ограничениях для судоходных компаний, банков и страховщиков. При этом даже в ЕС почти никто не следует этим требованиям, а «призрачный флот» России нанимает мелких перевозчиков и обходится без европейской страховки.

Кроме того, третьи страны также обходят санкции ради собственной выгоды. Главным посредником для российской нефти стала Индия: по данным Politico, за этот год она удвоила импорт чёрного золота из России. После переработки в бензин, дизель и керосин его поставляют на Запад.

Запад может бороться с нарушителями санкций только в собственных рядах, а другие страны призывать к бойкоту российской нефти. Чтобы действительно лишить Путина доходов от продажи нефти, необходимо полностью запретить западным торговцам и транспортным компаниям доставлять её другим странам. Вопрос в том, готовы ли правительства США и Европы к последующему скачку цен и реакции избирателей.