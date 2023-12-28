Mouvement Démocratie Nouvelle: потолок цен провалился — Путин выиграл нефтяную войну
С начала СВО Запад пытается лишить Россию дохода от продажи нефти, однако он продолжает бесконтрольно расти, пишет Mouvement Démocratie Nouvelle. Введённый странами G7, ЕС и Австралией потолок цен в $60 за баррель оказался сокрушительным провалом. За закрытыми дверями западные дипломаты признают, что российская нефть не продаётся по заниженной цене: согласно данным Bloomberg, теперь Кремль получает от её продажи даже больше, чем до украинского конфликта.
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