Экс-сотрудник Госдепа: «политика США на Ближнем Востоке потерпела поражение»

Джош Пол с 2012 года возглавлял Бюро по военно-политическим вопросам Государственного департамента США и отвечал за «координацию поставок оружия союзникам США». 17 октября 2023 года он подал в отставку в знак несогласия с политикой администрации Байдена относительно конфликта в Израиле. В интервью с Berliner Zeitung он констатирует полный провал США на Ближнем Востоке.

«Никто не входит в правительство, чтобы участвовать в массовых убийствах мирного населения», — объясняет своё решение подать в отставку Джош Пол. Но именно это делают США, которые надеются «поставками оружия принести мир и безопасность израильтянам и палестинцам». «Эта американская политика потерпела поражение», бывшего чиновника Госдепа также возмущает, что в ведомстве, где он работал, даже не обсуждают последствия этой политики. «Было лишь указание как можно быстрее доставить в Израиль летальное оружие в связи с операцией в Газе», — говорит он в интервью немецкой Berliner Zeitung.

Поскольку Пол хотел дискуссий относительно этой политики, то ему не оставалось другого выбора, кроме как уйти в отставку и заявить о своём несогласии открыто. При этом Пол добавляет: «Причины моей отставки кроются не в принципиальном неприятии поставок оружия и помощи в сфере безопасности, а в том, как это оружие используется в данном конкретном контексте».

В интервью Джош Пол указывает, что с помощью американского оружия Израиль фактически проводит «коллективное наказание Газы». Он заявляет, что «не только военнослужащие ХАМАС, но и всё население подвергается риску... вода и электричество были отключены, а 2000-фунтовые бомбы были использованы в районах, где находились сотни мирных жителей».

«Это очень трудное время для американской внешней политики», — оценивает ситуацию на Ближнем Востоке экс-чиновник Госдепа. Он полагает, что как США, так и страны региона не заинтересованы в разрастании противостояния в Газе. Тем не менее, «конечно, чем дольше это продолжается, тем больше становятся риски», и кроме того, нет ни одной стороны, которая по-настоящему хотела бы окончить конфликт как можно скорее.

В контексте начавшейся военной операции США в Красном море и обстрелов позиций повстанцев в Йемене Пол высказывает надежду, что он не перерастёт в военную операцию на земле и ограничится ударами с воздуха, а значит, не начнётся большой региональной войны.

В отличие от многих, кто считает, что после отставки правительства Байдена и возвращения Дональда Трампа ситуация на Ближнем Востоке улучшится, Джош Пол пессимистичен. Он указывает, что республиканцы против оружейных поставок на Украину, но Израиль они хотят вооружать и даже пытались провести эту военную помощь отдельным законопроектом.

Байден, по крайней мере, выступает за создание палестинского государства, отмечает Пол. От Трампа, он считает, можно ожидать поддержки устремлений Израиля аннексировать палестинские территории. «Я думаю, весьма вероятно, что администрация Трампа признаёт израильскую аннексию Западного берега (реки Иордан. — ИноТВ) и, возможно, сектора Газа», — заявляет Пол в интервью немецкой Berliner Zeitung. «На данный момент я не возлагаю больших надежд на республиканское или даже демократическое правительство». По мнению Пола, больше пользы принесла бы более активная позиция Европы в конфликтах на Ближнем Востоке.