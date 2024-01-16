BFM TV: «ребята больше не могут» — украинские солдаты на фронте измотаны и полны пессимизма
Неподвижно стоя на морозе, Филя вглядывается в горизонт. Снежная пустыня обманчиво спокойна.
ФИЛЯ, солдат украинской теробороны: Если что-то летит, идёт, стоит, жужжит — я должен замечать всё, и днём, и ночью.
Ведь русские находятся менее чем в пяти километрах от этой позиции в районе Купянска. За эту территорию ведутся ожесточённые бои в крайне тяжёлых климатических условиях. Этим утром на улице минус десять градусов.
«МЕНТ», солдат украинской теробороны: Это выматывает. Ребята больше не могут. Дождь, грязь, холод, и, конечно, есть потери.
Потерь в противостоянии с российскими солдатами, не прекращающими свой натиск, всё больше.
УКРАИНСКИЙ ВОЕННЫЙ: В двух километрах от нас FPV, и ещё один неизвестный дрон над нами.
На другой позиции Промин не может скрыть своего пессимизма. Он признаёт: русских намного больше.
ПРОМИН, солдат украинской теробороны: На нас со всех сторон валом валят русские. Идёт вал российских атак, просто вал. И каждая следующая волна перекрывает потери предыдущей.
Когда дежурство на посту кончается, о том, чтобы покинуть базу, речь всё равно не идёт. После двух лет войны солдаты чувствуют себя в каком-то смысле брошенными.
ПРОМИН: Наши сограждане постепенно забывают, что война всё ещё идёт. Ведь они далеко от фронта. И, конечно, Запад об этом забывает ещё быстрее.
В истощённой войной стране намереваются понизить мобилизационный возраст с помощью нового закона, чтобы компенсировать человеческие потери на фронте.
Дата выхода в эфир 14 января 2024 года.