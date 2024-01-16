BFM TV: «ребята больше не могут» — украинские солдаты на фронте измотаны и полны пессимизма

Украинские военные, сражающиеся с российскими силами на купянском направлении, обессилены и не скрывают упаднических настроений, констатирует BFM TV. Как передаёт телеканал, русские не прекращают натиск и значительно превосходят украинцев числом. Солдаты ВСУ чувствуют себя брошенными, как соотечественниками, так и Западом, отмечается в репортаже.

Неподвижно стоя на морозе, Филя вглядывается в горизонт. Снежная пустыня обманчиво спокойна.

ФИЛЯ, солдат украинской теробороны: Если что-то летит, идёт, стоит, жужжит — я должен замечать всё, и днём, и ночью.

Ведь русские находятся менее чем в пяти километрах от этой позиции в районе Купянска. За эту территорию ведутся ожесточённые бои в крайне тяжёлых климатических условиях. Этим утром на улице минус десять градусов.

«МЕНТ», солдат украинской теробороны: Это выматывает. Ребята больше не могут. Дождь, грязь, холод, и, конечно, есть потери.

Потерь в противостоянии с российскими солдатами, не прекращающими свой натиск, всё больше.

УКРАИНСКИЙ ВОЕННЫЙ: В двух километрах от нас FPV, и ещё один неизвестный дрон над нами.

На другой позиции Промин не может скрыть своего пессимизма. Он признаёт: русских намного больше.

ПРОМИН, солдат украинской теробороны: На нас со всех сторон валом валят русские. Идёт вал российских атак, просто вал. И каждая следующая волна перекрывает потери предыдущей.

Когда дежурство на посту кончается, о том, чтобы покинуть базу, речь всё равно не идёт. После двух лет войны солдаты чувствуют себя в каком-то смысле брошенными.

ПРОМИН: Наши сограждане постепенно забывают, что война всё ещё идёт. Ведь они далеко от фронта. И, конечно, Запад об этом забывает ещё быстрее.

В истощённой войной стране намереваются понизить мобилизационный возраст с помощью нового закона, чтобы компенсировать человеческие потери на фронте.

Дата выхода в эфир 14 января 2024 года.