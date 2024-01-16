Das Erste Оригинал

Сара Вагенкнехт: отказ Украины от НАТО и территорий — условия для начала переговоров с Россией

Материал представлен в переводе ИноТВ
Для начала мирных переговоров Киев должен пойти на уступки России, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт. В эфире телеканала Das Erste Вагенкнехт назвала два конкретных условия. Во-первых, это отказ «от перспективы вступления в НАТО», во-вторых, вероятны территориальные уступки.

Вы призываете к прекращению огня. Вы говорите, для этого обе стороны должны пойти на уступки, в том числе и пострадавшая, в том числе атакованная Украина, поэтому вопрос к вам, очень конкретно, от чего, по вашему мнению, Украине следует отказаться?

САРА ВАГЕНКНЕХТ: От перспективы вступления в НАТО, от военных баз, от ракетных баз на своей территории. Это было бы центральным. Так можно было бы тогда (весной 2022 года. — ИноТВ) закончить войну. Можно ли закончить её сейчас без территориальных уступок, я не знаю. Так как война идёт уже на два года дольше. Русские закрепились в определённых областях.

А тезис, который нам всегда говорили: «Мы должны поставить оружие, чтобы переговорная позиция Украины улучшилась», не подтвердился вообще. Вышло обратное. Позиция на переговорах сегодня хуже, чем два года назад.

Из-за этого мне неизвестно, насколько мирное соглашение, подобное тому, которое было возможно тогда в Стамбуле, всё ещё может быть достигнуто сегодня. Я подозреваю, что сейчас речь идёт также о территориальном вопросе, потому что русские теперь официально присоединили эти территории*. Но нужно сначала поговорить, нужно провести переговоры, прежде чем узнать, каким будет результат.

Дата выхода в эфир 14 января 2024 года.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года. Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство их жителей на референдуме, проведённом с 23 по 27 сентября 2022 года (прим. ИноТВ).


 

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источник
Das Erste Германия Европа
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