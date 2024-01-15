Phoenix: объединение оппозиции на пророссийской, антизападной основе угрожает Германии — немецкий политолог

Популярность правой «Альтернативы для Германии» и новой левой партии «Союз Сары Вагенкнехт» растёт на фоне недовольства населения правящей коалицией. Политолог Альбрехт фон Люке в эфире телеканала Phoenix высказывает «опасение», что может возникнуть объединение двух политических сил на антизападной, пророссийской основе. К такому выводу он приходит после наблюдения начавшейся борьбы за голоса восточных немцев перед выборами в этом году.

Видите ли вы опасность так называемой теории подковы*, того, что (политические. — ИноТВ) крайности сближаются?

АЛЬБРЕХТ ФОН ЛЮКЕ, политолог: Да, абсолютно. Мы видим это очень ясно. Мы видим это уже, например, в борьбе за электорат на Востоке, которая движется к тому, что и Вагенкнехт, и АдГ проводят решительно дружественную России политику и антинатовскую, антизападную политику. Эти партии очень близки друг к другу, а это значит, что тут образуется что-то наподобие «широкого фронта» вокруг близости с Россией. Образуется подкова.

Bо-вторых, это, естественно, пользуется популярностью. Это что-то вроде популистского рефлекса: когда центр становится слабым, и особенно если правительство становится слабым, утверждения о том, что вас угнетают власть имущие, что вас не слышат, особенно распространены. Это то, во что сейчас играют АдГ и партия Вагенкнехт, возможно, будут склонны использовать это и в следующие месяцы, если правительство продолжит создавать впечатление, что оно не реагирует на нужды населения.

Альбрехт фон Люке, большое спасибо за анализ.

АЛЬБРЕХТ ФОН ЛЮКЕ, политолог: Вам спасибо.



Дата выхода в эфир 13 января 2024 года.

* Теория в политологии, которая утверждает, что ультралевые и ультраправые на самом деле не являются антагонистами и не находятся на противоположных концах линейного политического спектра, а во многом походят друг на друга, напоминая концы подковы. Автором теории является французский писатель и философ Жан-Пьер Фэй (прим. ИноТВ).