Phoenix: объединение оппозиции на пророссийской, антизападной основе угрожает Германии — немецкий политолог
Видите ли вы опасность так называемой теории подковы*, того, что (политические. — ИноТВ) крайности сближаются?
АЛЬБРЕХТ ФОН ЛЮКЕ, политолог: Да, абсолютно. Мы видим это очень ясно. Мы видим это уже, например, в борьбе за электорат на Востоке, которая движется к тому, что и Вагенкнехт, и АдГ проводят решительно дружественную России политику и антинатовскую, антизападную политику. Эти партии очень близки друг к другу, а это значит, что тут образуется что-то наподобие «широкого фронта» вокруг близости с Россией. Образуется подкова.
Bо-вторых, это, естественно, пользуется популярностью. Это что-то вроде популистского рефлекса: когда центр становится слабым, и особенно если правительство становится слабым, утверждения о том, что вас угнетают власть имущие, что вас не слышат, особенно распространены. Это то, во что сейчас играют АдГ и партия Вагенкнехт, возможно, будут склонны использовать это и в следующие месяцы, если правительство продолжит создавать впечатление, что оно не реагирует на нужды населения.
Дата выхода в эфир 13 января 2024 года.