Politico: угроза сделке по помощи Киеву — в сенате США опасаются возвращения Трампа

Сенат США не скрывает своих опасений по поводу растущего влияния Дональда Трампа на республиканцев в конгрессе. Как сообщает Politico, сенаторы считают, что Трамп может помешать заключению сделки по границе и Украине уже сейчас, настраивая однопартийцев против финансирования конфликта. Если Трамп публично выступит против намечающегося компромисса, конгресс однозначно не уступит Байдену и не согласится на поддержку Киева.
Сенат США готовится к тому, что Трамп помешает заключению сделки по границе и Украине, сообщает Politico. Хотя переговорщики ещё не пришли к окончательному решению по сделке, их работа уже сталкивается с угрозой отпора со стороны бывшего президента, который стремительно движется к победе и оказывает огромное влияние на позицию республиканцев.
Как отмечает издание, основным поводом для беспокойства стало телевизионное признание спикера Майка Джонсона о том, что он «консультируется с Трампом по вопросам пограничной политики». Теперь, когда бывший президент набрал наибольшее количество голосов в Айове, у него есть все основания чувствовать себя уверенно в том, что он сможет повлиять на республиканцев в конгрессе. Если Трамп полностью выступит против намечающегося компромисса между границей и Украиной, будет ещё труднее представить, что Джонсон и остальные сенаторы-республиканцы всё же уступят Байдену и согласятся на поддержку Киева, передаёт Politico.
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