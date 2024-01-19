Salon24: Запад так устал от Украины, что склоняется к самому худшему сценарию — мирное соглашение любой ценой

Запад устал от украинского конфликта и не имеет ничего против того, чтобы Киев во что бы то ни стало заключил мирное соглашение с Москвой, признаёт польский генерал Роман Полько. Однако в интервью Salon24 он предупреждает, что такое развитие событий крайне опасно для ЕС, потому что российская экономика уже перешла на военное производство, в то время как европейская лишь просыпается от летаргии.

Анализ бундесвера, в котором говорится, что в 2025 году произойдёт столкновение армии НАТО и России, а мир окажется на грани войны, был предан общественной огласке неслучайно, уверен польский генерал Роман Полько. По его словам, эта публикация появилась с целью пробудить европейские общества от глубокого сна и указать на реальную угрозу, которую на сегодняшний день представляет собой Россия.

В беседе с порталом Salon24 польский военный напомнил, что уже в первые дни украинского конфликта он предупрждал, что нет ничего хуже, чем прекращение боевых действий, которое по сути стало бы поражением Киева. «Для меня самый чёрный и, к сожалению, реальный сценарий — это достижение мира любой ценой», — признаёт он в интервью. Полько подчёркивает, что к такому миру уже начали стремиться многие группы на Западе, явно уставшие от конфликта.

При таком развитии событий, по его оценкам, затишье на международной арене продлилось бы недолгое время. Более того, Россия избежала бы всякой ответсвенности за украинский конфликт и сохранила бы за собой ряд территориальных завоеваний. «Во-вторых, не через 10 лет, а уже через 3, 4, 5 лет россияне, независимо от того, будет править Путин или его преемник, активизируются в Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Финляндии, на всём восточном фланге», — предупреждает он.

Генерал уверен, что на протяжении какого-то времени Москва попытается усыпить бдительность Европы и тем самым ослабить её внутренне, но потом она, несомненно, воспользуется внутренними противоречиями внутри самого НАТО, внутренними конфликтами в отдельных странах и пацифистскими движениями, прибегнет к провокациям. Более того, она дальше будет делать ставку на Орбана и не постесняется вмешаться в выборы в США. Кроме того, когда она почувствует, что у неё вполне достаточно сил, она может и решиться атаковать важнейшую инфраструктуру стран НАТО. «Российский рынок ведь переключился на военное производство, в то время как западный лишь просыпается от летаргии», — признаёт Полько.

На вопрос, что нужно сделать, чтобы остановить эту угрозу, польский генерал ответил следующее: «Древнюю поговорку: если хочешь мира, готовься к войне, можно перефразировать следующим образом: если хочешь избежать худшего, то готовься к нему». Он уверен, что в целом подход Европы к российской опасности должен измениться, особенно в таких странах, как Германия и Франция.