Gazeta Prawna: «важно для морального духа» — Дуда уверен, что Украину пора пригласить в НАТО

Несмотря на то что пока продолжается конфликт и присоединить Украину к НАТО нереально, какие-то шаги в этом направлении вполне возможно сделать уже сегодня, уверен польский президент Анджей Дуда. В Давосе польский лидер встретился с Владимиром Зеленским и заверил его в дальнейшей поддержке со стороны Варшавы, в том числе от лица премьер-министра страны Дональда Туска, пишет Gazeta Prawna.
В ходе встречи на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Польши Анджей Дуда заверил Владимира Зеленского в том, что его страна продолжит оказывать поддержку Украине, сообщает Gazeta Prawna. Польский лидер говорил с Зеленским о том, в какой поддержке нуждается Украина, для того, чтобы она смогла выстоять в вооружённом конфликте. «Мы говорили о том, какова ситуация на текущий момент — на фронте и в обществе», — отметил он.
У Анджея Дуды нет сомнений в том, что необходимо стремиться к полноправному членству Украины в НАТО. «Это невозможно будет сделать, пока идёт война, но я полагаю, что Украина должна получить приглашение в НАТО, которое бы положило начало процессу обсуждения этого вопроса в отдельных национальных парламентах стран — членов альянса. Этот процесс мог бы двигаться вперёд, это крайне важно для поддержания морального духа защитников Украины», — добавил польский лидер. Более того, он уверен, что членство Украины в НАТО важно не только для силы всего альянса, но и для безопасности Польши.
Они также обсудили предстоящий визит премьер-министра Польши Дональда Туска на Украину. Дуда успокоил Зеленского словами о том, что несколько раз беседовал с Туском о международной политике Польши, в том числе о политике, связанной с украинским конфликтом: «Я заверил Владимира Зеленского в том, что эта политика будет стабильной и это всегда будет политика поддержки Украины, что он может безопасно приступить к переговорам с премьер-министром Дональдом Туском в Киеве уже через несколько дней». «Я полагаю, что это будет хорошая политика, которую мы сможем проводить вместе: премьер-министр, правительство и президент», — резюмировал он.
Австрийский нефтегазовый концерн OMV будет защищать права на долю в Южно-Русском нефтегазоконденсатном месторождении на фоне указа российского президента о смене управления на новые юрлица без иностранного участия, заявил глава компании Альфред Штерн в интервью Presse.
Сопредседатель избирательного штаба, народный артист России Владимир Машков назвал очень чувственной встречу кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина с волонтёрами избирательного штаба.
Верховный суд ДНР приговорил командира отделения Нацгвардии Украины, младшего сержанта Александра Кузьменко к 25 годам колонии за отданный подчинённому приказ убить мирных жителей. Об этом сообщает СК России.
Отказаться от российских поставок природного газа было добровольным решением правительства Германии по политическим мотивам, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) на новых фармацевтических предприятиях появится более 1,5 тыс. рабочих мест.
В Башгидрометцентре рассказали о погоде в республике в ближайшие дни. В четверг, 18 января, возможны небольшие осадки. Ветер умеренный. Температура воздуха составит -10...-15 °С ночью, при прояснениях до -20 °С. Днём -8...-13 °С.
Представитель американской администрации заявила, что власти Соединённых Штатов повторно внесли йеменское движение «Ансар Аллах», члены которого известны как хуситы, в список террористических организаций.