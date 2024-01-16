Украина борется за бесперебойные поставки вооружений с Запада, размещая видеоролики, призванные убедить американских политиков в важности помощи, однако в итоге только нагнетает обстановку, пишет Merkur. Споры о плюсах и минусах постоянной поддержки Украины начинают разделять западные общества и несут угрозу единству НАТО, а всё больше людей ставят под сомнение кредо Зеленского, согласно которому Украина воюет от имени всего мира.

Американские военные эксперты упрекают Джо Байдена в том, что он «морит голодом» Украину в её борьбе против России, а военное руководство в Киеве прилежно размещает видеоролики, призванные убедить американских политиков в ценности помощи, пишет Merkur.

Вероятно, таким образом Украина пытается запугать Россию и одновременно усилить давление на своих западных сторонников. При этом критике подвергаются республиканцы в конгрессе США, часть демократов и сам президент Байден, а также правительства партнёров Америки по НАТО. Украина одновременно борется за своё выживание в условиях конфликта с Россией и за бесперебойные поставки вооружений с Запада, таких как зенитные ракеты HIMARS. Однако американцы предпочли бы, чтобы помощь Украине сейчас оказывала Европа.

Между тем, нынешняя фаза конфликта основана на том, что противники нейтрализуют друг друга с помощью ракетной артиллерии. В этой ситуации американские системы HIMARS имеют неоценимое значение, поскольку склады Украины пустеют быстрее, чем можно было ожидать, из-за ожесточённости российских атак.

В то же время эксперты бундесвера, оценивая ситуацию, отмечают, что Украина нагнетает обстановку своими видеороликами. Выделение плюсов и минусов постоянной поддержки Украины начинает разделять западные общества и ставить под угрозу единство НАТО. Владимир Зеленский в своей постоянной рекламной кампании в Европе вынужден считаться с усталостью от войны стран-партнёров. За это время его тон также стал мягче: он меньше требует и чаще просит. Тем не менее, всё больше людей ставят под сомнение его кредо, согласно которому Украина воюет от имени всего мира.

Всего год назад американский журнал Time назвал Зеленского человеком 2022 года, а теперь даже бывшие соратники обвиняют его в высокопарности, нежелании слушать советы и всё более авторитарном стиле руководства, из-за которого Украина всё больше напоминает «ультранационалистическое государство, накачанное американским оружием». Американские представители сейчас задаются вопросом, насколько война на Украине ещё выгодна для них, а без помощи США украинские линии обороны, скорее всего, рухнут, что приведёт к потенциально катастрофическим последствиям.