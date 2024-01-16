SVT: жители Евросоюза всё больше сомневаются в целесообразности отправки военной помощи Киеву

Всё меньше европейцев продолжают поддерживать идею отправки военной помощи Киеву, передаёт телеканал SVT со ссылкой на новые данные опроса общественного мнения социологической службы «Евробарометр». В целом по Европе сторонников поставок оружия и боеприпасов Украине сократилось на 5%, а в отдельных странах — ещё больше.
В мае-июне 2023 года народная поддержка Украины в Европе составила 62%. Полгода спустя она упала до 57%, что обернулось самым значительным спадом с начала измерений общественного мнения европейцев с лета 2022 года, сообщает шведский телеканал SVT. Об этом свидетельствует опрос общественного мнения социологической службы «Евробарометр», который был проведён в октябре-ноября 2023 года среди около тысячи человек в каждой из стран ЕС. Соцопрос проводится два раза в год по поручению Европейской комиссии.
По мнению шведских аналитиков, отношение населения Европы к вооружённому конфликту меняется в связи с тем, что многие респонденты не видят перемирия между Москвой и Киевом в обозримом будущем. Кроме того, политическое руководство Евросоюза не разъясняет населению своих стран «последствия» победы России.
Как сообщает автор статьи, в настоящее время Албания занимает первое место по поддержке Украины в Европе (93%, что на 3% больше, чем данные предыдущего опроса от мая-июня 2023 года). Далее следует Швеция, жители которой поддерживают Киев на 91% (в прошлом замере — 93%). В другом опросе «Евробарометра», проведённом в августе 2023 года, исследование показало, что 77% шведов поддерживают поставки оружия, однако тот опрос проводился в онлайн-режиме, не при личном интервью. После Швеции следует Финляндия с 90% (+1%), позиция жителей Нидерландов осталось неизменной с 85%, а также Польша с 85%, (-1% по сравнению с данными прошлого лета).
Меньше всего идею отправки военной помощи Украине поддерживает Сербия с 15%, что на 5% меньше данных предыдущего опроса. Далее следует Кипр с 31%, что также является сокращением на 5%. На третьем месте оказалась Болгария с 31%, прибавив 1% с летних замеров. На четвёртом месте те, кто меньше всего поддерживает Киев, — Словакия с 34%, что на 3% меньше прошлых значений. Самый большой спад наблюдается в Греции, чьи жители лишь на 37% поддерживают Украину, что на 6% меньше значений мая-июня 2023 года.
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