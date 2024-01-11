«Киев в ужасе» — корреспондент CBS объяснил, чем грозит Украине и Европе прекращение помощи США

Пока в Вашингтоне до сих пор не могут договориться насчёт помощи Украине, в Киеве растут опасения: без дополнительного финансирования со стороны Запада Украина не сможет выиграть ни одно сражение, заявил международный корреспондент CBS News из Киева. Как отмечают некоторые американские законодатели, если конгресс так и не сможет договориться о выделении финансирования в ближайшее время, «Украине конец».

Американские законодатели по-прежнему пытаются договориться о дополнительном финансировании Украины. Но война тем временем продолжается. Ранее Владимир Зеленский совершил неожиданный визит в Литву в поисках дополнительных средств для укрепления противовоздушной обороны своей страны. Он также посетит две другие страны Балтии. Крис Ливсей с нами на связи из Киева.

Крис, как я уже говорила, большинство людей думают, что этот конфликт, эта война зашла в тупик и для того, чтобы та или иная сторона смогла добиться какого-либо прогресса, необходим приток новых видов вооружений — на что очень надеется Украина. Но как вы знаете, в Вашингтоне до сих пор не могут определиться с объёмом военной помощи, которую они хотят предоставить Украине. Крис, беспокоится ли Киев насчёт поддержки, которую он может получить — или всё-таки не получить — от Вашингтона?

КРИС ЛИВСЕЙ, международный корреспондент CBS News: Киев в ужасе. Они ведут войну уже почти два года. Помните, в начале этого конфликта никто не верил, что у Украины вообще есть шансы, включая наше собственное правительство. Поступали сообщения, что Киев — столица, где я сейчас нахожусь, — падёт в течение нескольких дней. Но он не только не пал, но и сумел оттеснить российские войска, танки и артиллерию. С тех пор они отвоевали большие участки украинской территории, которые были захвачены Россией. Но, как вы упомянули, сегодня создаётся впечатление, что ситуация зашла в тупик.

В последние несколько месяцев в какой-то степени так оно и было. А теперь без дополнительного финансирования Украина опасается, что не сможет выиграть даже следующую битву. Они боятся, что не смогут выиграть войну. Сегодня мы разговаривали с одной законодательницей, которая обратилась к членам конгресса на Капитолийском холме с просьбой увеличить военное финансирование хоть на сколько-нибудь прямо сейчас — потому что то, что украинцы получили, уже иссякло. Она сказала мне, что, если они не получат больше военной помощи от США, «Украине конец».

Итак, Крис, я полагаю, основной вопрос сейчас — особенно для людей на Украине, которые находятся под шквалом российских атак, — стоит ли опасаться того, что республиканец может занять Белый дом?

КРИС ЛИВЕСЙ: Безусловно. Особенно сейчас, когда именно законодатели-республиканцы препятствуют будущему финансированию Украины. Но это зависит от того, какой кандидат от Республиканской партии станет президентом. Если вы посмотрите на кандидата Никки Хейли, например, то она недавно сделала сильные заявления в пользу Украины, которые заключаются в том, что мы получаем очень хорошую выгоду от наших инвестиций в конфликт. Для нас эта помощь — сущая мелочь, даже меньше, в отношении нашего национального бюджета, и такая же мелочь в отношении нашего военного бюджета.

Кроме того, мы просто помогаем осаждённой стране, которую США пообещали защитить в случае вторжения России. Таким образом мы также снижаем огневую мощь второй по величине армии в мире, которая является одним из крупнейших стратегических врагов США. И при этом самим нам не пришлось сделать ни одного выстрела, не говоря уже о том, чтобы отправить туда свои войска.

Также Украина — это важная ограда между Россией и НАТО. Не забывайте, что по другую сторону от Украины все её европейские соседи являются членами НАТО. Украина предупреждала нас, что она не последний пункт, не последняя страна в списке России. Если её захватят и Россия перейдёт к странам Балтии, например, где сейчас находится Зеленский, то это будет конфликт с НАТО. И вот тогда США придётся вмешаться — и это уже будет не сущая мелочь, а вступление в войну американских войск.

Верно. Тогда мы можем столкнуться с новой мировой войной. Так что это важно, действительно важно. С нами был Крис Ливсей из Киева. Крис, спасибо!

Дата выхода в эфир 11 января 2024 года.