Bloomberg: в США опасаются, что Европа не пойдёт на конфискацию российских активов в пользу Украины

Представители американской администрации ранее говорили, что закон не позволяет им конфисковывать деньги другого государства. Но теперь риторика изменилась, пишет Bloomberg. После того, как конгрессмены застопорились с выделением финансовой помощи Украине, пошло активное обсуждение законопроекта о конфискации российских активов и передаче их Украине. Впрочем, без поддержки европейцев в этом нет смысла, отмечает издание.

Администрация Джо Байдена выразила свою поддержку в адрес законопроекта, который позволит ей конфисковать замороженные российские активы и направить их Украине, сообщает Bloomberg. Произошло это после того, как конгресс застопорил выделение нового пакета помощи Украине.

В прошлом представители администрации, в том числе министр финансов Джанет Йеллен, заявляли, что действующее законодательство США не позволяет конфисковать суверенные активы. Но теперь это предложение поддержали представители обеих партий.

При этом в Белом доме опасаются, что этот шаг может испортить репутацию финансовой системы США и спровоцировать бегство от доллара. Кроме того, до самой конфискации ещё далеко, а из-за неё к Штатам станут хуже относиться такие страны, как Индия, Бразилия, ЮАР, нарастёт напряжение в отношениях с Китаем.

Администрация Байдена также хочет согласовать этот шаг с союзниками по Большой семерке, особенно в Европе, где хранится около $200 млрд замороженных российских активов. В США их всего $4-5 млрд, так что им нет смысла идти на такой шаг в одностороннем порядке.

Но далеко не факт, что Европа пойдёт на это. Ряд ключевых членов ЕС, включая Германию и Францию, а также Европейский центробанк, обеспокоены влиянием, которое этот шаг может оказать на стабильность еврозоны. Кроме того, они опасаются, что Москва может принять ответные меры, конфисковав средства, заблокированные в России.