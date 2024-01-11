NYT: 40 тысяч образцов на $1 млрд — Пентагон признал отсутствие должного учёта при передаче оружия Киеву

Власти США не обеспечили должный учёт почти 40 тыс. образцов переданного Киеву оружия на общую сумму $1 млрд, пишет NYT со ссылкой на доклад генерального инспектора Пентагона. По информации издания, проведённый инспектором аудит затронул лишь небольшую долю предназначавшихся Украине поставок — однако в министерстве полагают, что подобная информация является веским поводом для опасений.

Значительная часть вооружений, поставленных США Киеву, не проходила предусмотренный законом учёт — а это значит, что данное оружие могло быть похищено или же незаконными путями перепродано в другие страны, сообщает The New York Times. По информации издания, к таким выводам пришёл генеральный инспектор Пентагона, доклад которого по итогам аудита поставок оружия Украине был обнародован в четверг.

Как пишет NYT, генинспектор Пентагона заключил, что американские чиновники не отслеживали должным образом почти 40 тыс. образцов оружия общей стоимостью более $1 млрд, включая портативные ракетные комплексы, барражирующие боеприпасы и приборы ночного видения — несмотря на то, что по американским законам поставки таких вооружений должны проходить жёсткий контроль, поскольку они в связи с небольшими габаритами и применением в них секретных технологий представляют особо желанную добычу для контрабандистов.

Хотя признаков того, что эти вооружения были «использованы не по назначению» после отправки на Украину, генинспектор не обнаружил, в докладе подчёркивается, что относительно высокая доля неучтённых образцов «может увеличить риск кражи либо перепродажи». Как отдельно подчёркивается в документе, отслеживание переданных Киеву вооружений при этом становится со временем лишь более сложной задачей, поскольку перечень образцов постоянно меняется.

Как подчёркивает корреспондент NYT, проведённый генинспектором аудит затронул лишь крохотный процент от общего объёма поставок американского оружия и военного оборудования Украине с 2014 года, который успел превысить $50 млрд, — однако он стал первым пробным шаром в рамках усилий Вашингтона по обеспечению более тщательного учёта «самых опасных инструментов американской военной мощи», отправленных на Украину в течение двух минувших лет, на фоне воцарения среди законотворцев скептического настроя по поводу потраченных на союзника денег.

По данным NYT, в докладе генинспектора отмечается, что из-за «сложной боевой обстановки» у чиновников Пентагона практически не было возможности лично удостовериться на передовой в том, что поставленное оружие используется по назначению. Кроме того, как заявила и. о. замминистра обороны США по вопросам политики Александра Бейкер, комментируя опубликованную ранее черновую версию доклада, соблюдать все предусмотренные законом процедуры учёта в условиях стремительно развивающегося конфликта было бы просто нецелесообразно — не говоря уже о том, что в посольстве США в Киеве просто нет достаточного числа сотрудников Пентагона для отслеживания всех поставленных образцов, число которых уже превысило 50 тыс.