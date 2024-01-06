Sky News: Россия быстро перевооружается, а Украина тщетно ждёт западной помощи

Неудавшееся контрнаступление ВСУ истощило запасы оружия и боеприпасов, поставленных Киеву странами Запада, и восполнить эти потери стране будет непросто, констатирует в статье для Sky News британский военный эксперт Шон Белл. В то же время у России есть огромная оборонно-промышленная база, а также союзники, готовые поставлять ей необходимые вооружения в больших объёмах. «Россия перевооружается, и быстро», — делает вывод автор статьи.

Для поддержки весеннего наступления ВСУ Запад обеспечил Украину огромным объёмом военных поставок, однако, несмотря на месяцы интенсивных боев, линия фронта существенно не сдвинулась, а запасы оружия и боеприпасов оказались на исходе, напоминает в статье для Sky News военный эксперт и вице-маршал ВВС Британии в отставке Шон Белл.

При этом западное оружие было получено Киевом из существующих запасов, из-за чего каждая единица вооружения, переданная Украине, увеличивала риски с точки зрения национальной безопасности страны-донора. Тем временем, возможности западной оборонной промышленности к восполнению этих потерь и предоставлению Киеву дополнительной помощи остаются ограниченными.

Ранее в прошлом году Запад пообещал Украине, что предоставит миллион артиллерийских снарядов к марту 2024 года, однако это обещание не будет выполнено, считает автор статьи.

В то же время у России есть огромная оборонно-промышленная база, которая перешла на военные рельсы, а также союзники, готовые поставлять ей необходимые вооружения в больших объёмах. «Россия перевооружается, и быстро», — делает вывод автор статьи.

Украинская промышленная база, напротив, ещё слишком молода и уязвима для российских ракетных атак: «требуются месяцы, чтобы создать производственные мощности, и один удар России, чтобы уничтожить их», подчёркивает Белл.

ВВП Украины также в несколько раз меньше российского и не может конкурировать с покупательной способностью России на мировом рынке или национальным оборонно-промышленным потенциалом.

«Итак, что же остаётся Украине? Без значительной и долговременной военной поддержки Запада ей суждено — в конечном счёте — оказаться подавленной значительно возросшими возможностями России по перевооружению», — предупреждает эксперт.

В последние годы планы Запада в отношении обороны исходили из того, что длительные войны высокой интенсивности вряд ли станут проблемой в ближайшей перспективе и что технологии обеспечат им асимметричное военное преимущество. Однако специализированное оружие дорого и может быть закуплено только в относительно небольших количествах, и восстанавливать его запасы непросто, отмечает Белл. Конфликт на Украине выявил серьёзнейшие недостатки в предположениях Запада о будущих войнах. «Если Запад не примет скоординированную долгосрочную стратегию по производству оружия, в котором нуждается Украина, и срочно, это принесёт Путину победу, которой он жаждет», — предупреждает автор статьи.